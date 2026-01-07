Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel' boykot tepkisi! 'Çevir kazı yanmasın, milletimiz notunu aldı'

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot açıklamasına sert tepki geldi. İnan, "Çevir kazı yanmasın diyorsunuz ama hafızamız sıfırlanmadı. Çünkü milli ekonomiye verilen zarar, söylem değişse de unutulmaz" ifadelerini kullandı.

Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel' boykot tepkisi! 'Çevir kazı yanmasın, milletimiz notunu aldı'
07.01.2026
07.01.2026
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in daha önce ilan edilen boykot listelerini geri çektiğini duyurduğu açıklamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından değerlendirmelerde bulundu. İnan, siyasette istikrarın, güvenin ve sürekliliğin doğal adresinin AK Parti olduğunu defalarca ifade ettiklerini belirterek, Türkiye’nin birinci partisinin milletin desteğiyle yoluna devam eden AK Parti olduğunu her fırsatta vurguladıklarını kaydetti. CHP cephesinde ise kamuoyuna yansıyan anketlerde yaşanan düşüşlere dikkat çektiklerini hatırlattı.

"TOPLANMAYAN ÇÖPLER, KESİLEN SULAR, KOKU YAYAN ALTYAPILAR"

Eyyüp Kadir İnan paylaşımında şunları kaydetti:
"Siyasette istikrarın, güvenin ve sürekliliğin doğal adresinin AK Parti olduğunu defalarca söyledik. Türkiye’nin birinci partisinin AK Parti olduğunu; milletimizin desteğiyle, liderimizin başkanlığında güçlenerek yolumuza devam ettiğimizi her fırsatta vurguladık. CHP için ise anketlerde yaşanan düşüşe dikkat çektik. Bugün yapılan boykot açıklamasıyla, bu gerçeği bizzat kendiniz teyit etmiş oldunuz. Dün milli ekonomiyi hedef alan “boykot” çağrılarıyla gündem oluşturmaya çalışanlar, bugün “listeyi boşaltıyoruz” diyerek yön değiştirdi. Çevir kazı yanmasın diyorsunuz ama hafızamız sıfırlanmadı. Çünkü milli ekonomiye verilen zarar, söylem değişse de unutulmaz. Milletimiz notunu alır; zamanı gelince de gereğini yapar. Gündem değiştirmek yerine önce yönettiğiniz belediyelere bakın: toplanmayan çöpler, kesilen sular, koku yayan altyapılar ortada duruyor. Siyaset; harcınız olmayan işlerle uğraşmak değil, belediyelerde çözülen altyapı sorunlarıyla, kesintisiz suyla, zamanında toplanan çöple, kente nefes aldıran hizmetlerle istikrar, güven ve hizmet üretmektir.

