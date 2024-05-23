F5 uçaklarının yerine Türk uçağını listeye aldılar! Avrupa'da yeni dönem

23 May 2024 16:56 - Güncelleme : 23 May 2024 16:57

İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin Yeni Nesil Silah Sistemi çalışmalarından sorumlu operasyonel başkan yardımcısı Yarbay Hugo Garcia Galán, Kraliyet Havacılık Topluluğu toplantısında; F5 uçaklarının yerini alacak yeni bir uçak aradıklarını dile getirdi.

İSPANYA HAVA KUVVETLERİNE AİT F5 UÇAĞI

Yarbay Hugo Garcia yaptığı konuşmada;

“F5 uçaklarının yerine ilgilendiğimiz uçaklar var. Bunlar TUSAŞ HÜRJET, Boeing T-7, Korea Aerospace Industries T-50 ve Leonardo M-346'dır. Şimdilik 4 seçeneğimiz var ancak başka firmalarda dahil olabilir. Bu seçeneklerimizin dışında Fransa, İtalya ya da İngiltere’nin uçakları da tercih edebileceğimiz uçaklar arasında yer alıyor.” Dedi.

İspanya’da yeni uçak alımı için araştırılan uçaklar arasında listenin en başında duran TUSAŞ HÜRJET’in özellikleri ise şu şekilde:

HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır. HÜRJET’in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsurudur.

HÜRJET Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştır.



HÜRJET’in bu özelliklerinin yanı sıra;

Hizmet süresi 20 yılı aşkın Jet Eğitim Uçaklarının yerine kullanılması.

Sayısı hızla artan 5. nesil uçaklar (TFX, F-35, vb.) ve güncellenen konfigürasyonlarına hitap edecek jet eğitim uçağı olarak kullanılması da hedeflenmiştir.

TUSAŞ, eğitim uçağı/sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik HÜRJET Programını başlatmıştır.

Uzunluk: 13,6 metre

Kanat Açıklığı: 9,5 metre

Yükseklik: 5,1

Kanat Alanı: 35 m2