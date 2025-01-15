Fabrika kasalarını patlatıyorlardı! Sadece gözleri görünen çeteye TEM'de büyük operasyon!

15 Ocak 2025 12:48 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:59

Son iki ayda Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da fabrikaların kasalarını patlatan çete TEM'de düzenlenen operasyonla çökertildi. Sadece gözleri görünen çete üyelerinin yakalanmamak için telsizle haberleşip ikiz plaka kullandığı ortaya çıktı.

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Fabrikalara girip kasaları patlatan çeteye TEM'de büyük bir operasyon düzenlendi. Kocaeli​, Bolu, Düzce ve Sakarya’da son iki ay içinde 10 işyerine giren, sadece kasaları patlatan çete​ için polis ekipleri harekete geçti. Girdikleri işyerinde güvenlik kameralarını etkisiz hale getiren ve sadece gözleri gözüken çetenin yakalanmamak için telsizle haberleştikleri öğrenildi.

KAMERALAR DİDİK DİDİK İNCELENDİ

Kente girişte farklı, çıkışta farklı plakalar kullanarak KGYS kameralarından da kaçan hırsızlar için polis ekipleri yaklaşık 10 bin araç inceledi. Bölgedeki güvenlik kameralarını da toplayan ekipler, yüzlerce saat görüntü izleyerek sadece gözleri gözüken hırsızların profilini çıkardı.

GÜVENLİKLE ÇATIŞMAYA GİRDİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan analizlerin ardından polis ekipleri 30 Ocak’ta sadece gözleri görünen hırsızları tespit etti. 7 kişilik şebekenin başka bir şehirde girdikleri işyerinin güvenliği ile çatıştıkları, bir başka kentte ise polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sırasında telsiz ve şarjör düşürdükleri belirlendi. Tüm parçaları birleştiren Kocaeli polisi, 10 bin araç üzerinde çalışma yaparak, güzergahlardaki güvenlik kameralarını dakika dakika izledi.

Şahısların kullandıkları otomobiller tespit edildi. Ekipler TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında geniş güvenlik önlemi aldı. 13 Ocak günü sabah saatlerinde şahısların Kocaeli’ye geldikleri tespit edilince, operasyona start verildi. TEM otoyolu Körfez geçişinde düzenlenen operasyonda E.T. (42), Z.Y. (52), E.B. (26), F.O. (27), E.T. (39), T.T. (24) ile E.G. (31) gözaltına alındı. Şahısların çok sayıda suç dosyalarının olduğu öğrenildi.

2 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK​ TESPİT EDİLDİ

Şahısların yakalandıkları otomobilde yapılan aramalarda 2 silah, şarjör, mermiler, 4 adet telsiz, kesme makinesi, çekiç, burç, levye, maskeler ve eldivenler ele geçirildi. 2 milyon liralık hırsızlık olayı tespit edilirken, 7 zanlı alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şahısların hırsızlık yaptıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Maskeli olarak işyerine giren hırsızlardan bir tanesinin sadece gözlerinin gözüktüğü, güvenlik kamerasını başka yöne çevirerek etkisiz hale getirdiği görülüyor.