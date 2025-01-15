MİT ve Emniyet'ten sahte pasaport şebekesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

15 Ocak 2025 11:44 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:59

MİT ve Emniyet, sahte pasaportları 2 bin euro karşılığında yurt dışına kargo aracılığıyla gönderen şebekeye baskın düzenledi. Operasyonda çok sayıda materyal ele geçirilirken 9 şüpheli de yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul​ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de kaçak olarak bulunan ya da yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmış kişilerin, kaldıkları ülkelerde kullanmaları için hediyelik eşya kutularında gizlenmiş sahte belgelerin kargo​ yoluyla gönderildiğini tespit etti.

MİT​ ve emniyet ekipleri tarafından 2-6 Ocak tarihlerinde yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, kargoya verilmek üzere bekletilen hediyelik eşya kutularında gizlenmiş çok sayıda sahte kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi ve pasaport ele geçirildi. Ayrıca sahte belgelerin sevkiyatını yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, sahte belgelerin üretildiği adreslere yönelik Beyoğlu, Fatih ve Bakırköy ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 4 kişi daha yakalanırken, toplamda bin 150 adet pasaport, kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi, çeşitli üretim makineleri, mor ışık cihazları, bilgisayarlar, yazıcılar ve sahte belge yapımında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi serbest bırakıldı. Şüphelilerin sahte pasaportları 2 bin euro karşılığında kargo ile yurt dışına gönderdikleri belirlendi.