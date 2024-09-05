Fabrikada çalışan işçinin feci ölümü! Çelik borunun altında ezildi

05 Eylül 2024 09:13 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:14

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde feci bir olay yaşandı. Bir fabrikada çalışan Ali Kaya isimli işçinin üzerine çelik boru devrildi. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.

Günlük yevmiye bin TL oldu! Çalışacak işçi bulunmuyor

Günlük yevmiye bin TL oldu! Çalışacak işçi bulunmuyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen olayda; bir fabrikada çalışan 48 yaşındaki Ali Kaya isimli işçinin üzerine çelik boru devrildi.

Kaya'nın çelik boru altında kaldığı gören iş arkadaşları hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi fabrikada yapan sağlık ekipleri, Ali Kaya'yı Dörtyol Devlet Hastanesine sevk etti. Burada tedavi altına alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.