Bir sansür de Facebook'tan! Diyanet'in Haniye paylaşımını sildi, kısıtlama getirdi

02 Ağustos 2024 16:53 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:14

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıklama yaptı! Instagram'ın engelinin ne zaman açılacağı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıklama yaptı! Instagram'ın engelinin ne zaman açılacağı belli oldu

Instagram'ı en çok kullanan 5 ülke: İşte Instagram erişim engeli yaşayan Türkiye'nin kullanıcı sayısı

Instagram'ı en çok kullanan 5 ülke: İşte Instagram erişim engeli yaşayan Türkiye'nin kullanıcı sayısı

Sabah saatlerinde BTK'dan yapılan açıklamaya göre, Instagram'a erişim engeli getirildi. Saatlerdir kullanıcılar sosyal medya platformuna ulaşamazken bir hamle de Facebook'tan geldi.

HESABA KISITLAMA GETİRİLDİ

Diyanet işlerinin yaptığı Haniye Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı görüntüleri silindi ve hesaba kısıtlama getirildi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN INSTAGRAM YASAĞI AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, "Instagram'ı Katalog Suçlar çerçevesinde kendilerini uyardık. Ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de erişim engeli getirdik" dedi.

Bakan Uraloğlu, Instagram'ın kurallara uyması halinde erişim yasağının kaldıralacağını açıklayarak şunları söyledi:

"Hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yrine getirdikleri zaman biz de erişim engelini kaldıracağız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da konuya ilişkin açıklamasında, "Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Sayan, "Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler" ifadelerini kullandı.