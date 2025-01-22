Facia yangın merdiveninden gelmiş! Oysa hayat kurtarması gerekiyordu

22 Ocak 2025 13:27 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:03

Kartalkaya yangın faciası esnasında otelin içinden çekilen görüntüler korkunç bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Binanın içinde yapılan yangın merdivenlerinin insanlara hayata tutunmak için bir şans sunmak yerine baca vazifesi görerek yangını yaydığı görüldü. Yani 76 cana mal olan facia, aslında yangın merdiveninden gelmiş!

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Türkiye​'yi derin bir acıya boğan Kartalkaya yangın faciasının Grand Kartal Otel'in içinden çekilmiş en net videosu ortaya çıktı. Görüntüde alevlerin bina içine inşa edilen yangın​ merdiveninden adeta püskürdüğü görülürken, 76 cana mal olan facianın asıl nedeni de gözler önüne serildi.

"YANGIN MERDİVENİ OLMASA DAHA İYİYDİ!"

Yangının ardından "otelde yangın merdiveni bulunmadığı" iddiaları da gündeme gelmiş ama son çıkan görüntüler, "Keşke yangın merdiveni hiç olmasaymış" dedirtti. Otelin orta yerinde kalan yangın merdiveni boşluğu, adeta bir baca vazifesi görerek; alevlerin, dumanın ve ısının çok kısa sürede tüm binaya yayılmasına olanak vermiş. Bu durum merdivenleri kullanma şansını ortadan kaldırırken, gece yarısı şiddetini artıran rüzgarın da etkisiyle dev otel binası adeta sürekli harlanan bir fırına dönüşmüş.

OTEL SAHİBİ GÖZALTINDA!

Yangı merdiveninin dışarıda olmaması facianın arkasındaki ihmaller zincirinin en büyük halkası olarak görülürken, "aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 76 canın hesabını kimin vereceği sorusu akıllara yerleşti.

Faciaya ilişkin şu ana dek 9 kişi gözaltına alınırken bu kişiler arasında otelin sahibi Halit Ergül de yer alıyor. Diğer yandan denetim konusunda Kültür Turizm Bakanlığı ile Bolu Belediyesi ihmaller ve denetim yetkisinin kimde olduğu konusunda karşı karşıya gelmiş durumda.