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Faciadan dönüldü! Midibüs üst yoldan otogarın içine düştü: Yaralılar var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ağustos 2024 12:28 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 12:34
Faciadan dönüldü! Midibüs üst yoldan otogarın içine düştü: Yaralılar var

Isparta-Burdur karayolundan otogara dönen midibüs freni patlayınca virajı dönemedi. Üst yoldan otogar içine düşen minibüste korku dolu anlar yaşandı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Burdur otogarında meydana gelen kazada faciadan dönüldü.  18 yolcusu ile Isparta'dan Burdur'a gelen midibüsün freni patlayınca olanlar oldu. Otogara girmek için döndüğü esnada üst yoldan otogar içerisine düştü.

Faciadan dönüldü! Midibüs üst yoldan otogarın içine düştü: Yaralılar var - 1. Resim

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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