Faciadan dönüldü! Midibüs üst yoldan otogarın içine düştü: Yaralılar var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ağustos 2024 12:28 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 12:34
Isparta-Burdur karayolundan otogara dönen midibüs freni patlayınca virajı dönemedi. Üst yoldan otogar içine düşen minibüste korku dolu anlar yaşandı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Burdur otogarında meydana gelen kazada faciadan dönüldü. 18 yolcusu ile Isparta'dan Burdur'a gelen midibüsün freni patlayınca olanlar oldu. Otogara girmek için döndüğü esnada üst yoldan otogar içerisine düştü.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı