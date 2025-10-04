Menü Kapat
Editor
 Merve Yaz

Faciadan kıl payı kurtuluş! Az kalsın bomba gibi patlıyordu

Aydın'ın Efeler ilçesinde korku dolu anlar an be an kameralara yansıdı. Bir hastanenin bahçesinde yer alan, içinde sıvı oksijen olan bir kamyonun yanındaki araçta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekiler durumu anında ekiplere bildirdi. Kamyonun şoförü ise bu sırada yangın bölgesinden aracı çekti. Olası bir facianın da önüne geçilmiş oldu.

İhlas Haber Ajansı
04.10.2025
04.10.2025
Aydın Devlet Hastanesi bahçesindeki oksijen tankına dolum yapan tankerin bulunduğu yerde park halindeki otomobilin motor kısmında çıktı.

İhbar üzerine bölgeye , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken kullanılmaz hale geldi.

ÇEVREYE GAZ YAYILMIŞ OLABİLİR

Tanker sürücüsünün yangını fark ederek aracını yangın bölgesinden uzaklaştırması muhtemel facianın önüne geçerken yanan otomobilin sahipleri yangının sıvı hidrojen dolumu yapılırken çevreye yayılan gazdan kaynaklandığını iddia etti.

Otomobilde çıkan yangın ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motor kısmını saran alevler yer aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

