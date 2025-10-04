Faciadan kıl payı kurtuluş! Az kalsın bomba gibi patlıyordu

Aydın Devlet Hastanesi bahçesindeki oksijen tankına dolum yapan tankerin bulunduğu yerde park halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken otomobil kullanılmaz hale geldi.

ÇEVREYE GAZ YAYILMIŞ OLABİLİR

Tanker sürücüsünün yangını fark ederek aracını yangın bölgesinden uzaklaştırması muhtemel facianın önüne geçerken yanan otomobilin sahipleri yangının sıvı hidrojen dolumu yapılırken çevreye yayılan gazdan kaynaklandığını iddia etti.

Otomobilde çıkan yangın ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motor kısmını saran alevler yer aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.