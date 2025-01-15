Facianın eşiğinden dönüldü! Öğrenci servisi alevlere teslim oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Ocak 2025 09:10 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:24

Yalova'da sabah saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü. Öğrencileri almak için giden okul servisi seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Serviste o sıra öğrencilerin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Yalova'da İrfan Karabayır'ın kullandığı ve Sugören Muhtarlığına ait okul servisi, seyir halindeyken aniden alev aldı. Sugören köy yolunda sürücü, aracı hemen yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. OLASI BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ Olay yerine gelen Yalova itfaiyesi, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangının öğrenciler araca binmeden önce çıkması, olası bir facianın önüne geçti. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.