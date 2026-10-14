İstanbul Boğazı'nda sürüklenen konteyner gemisi Kıyı Emniyeti'ni alarma geçirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Facianın kıyısından dönüldü! İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı İstanbul Boğazı'nda arızalanarak sürüklenen konteyner gemisi Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İstanbul'dan Derince'ye giden "Bilbao Trader" isimli 147 metrelik Antigua ve Barbuda bayraklı kuru yük gemisi, saat 21.30 sıralarında Kuruçeşme açıklarında arızalandı. Sürüklenmenin etkisiyle ters dönen gemi, kıyıya metreler kala durabildi. Olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-8 ve Kıyı Emniyeti-4 gemileri sevk edildi. Arızası giderilen gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin eskortluğunda Boğaz'dan ayrıldı. Geminin sürüklendiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'dan Derince'ye hareket halinde olan "Bilbao Trader" isimli Antigua ve Barbuda bayraklı kuru yük gemisi, saat 21.30 sıralarında İstanbul Boğazı'nın Kuruçeşme açıklarında arızalandı. 147 metrelik gemi, sürüklenmenin etkisiyle seyir halinde olduğu istikametin tersine döndü.

FACİANIN KIYISINDAN DÖNÜLDÜ

Sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-8 ve Kıyı Emniyeti-4 gemileri arıza yaşayan gemiye müdahale etmek için sevk edildi.

SÜRÜKLENEN GEMİ KURTARILDI

Arızanın giderilmesinin ardından Kıyı Emniyeti ekiplerinin eskortluğunda seyrine devam eden gemi Boğaz'dan ayrıldı.

KORKUTAN ANLAR KAMERADA

Geminin sürüklendiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.