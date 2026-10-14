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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 03:44
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 03:44

Facianın kıyısından dönüldü! İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'ndan geçen 147 metrelik kuru yük gemisi Kuruçeşme açıklarında arızalandı. Sürüklenen gemi, seyir halinde olduğu istikametin tersine döndü. Kıyıya metreler kala duran gemi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra Boğaz'dan ayrıldı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 03:44
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 03:44

'nda sürüklenen konteyner gemisi Kıyı Emniyeti'ni alarma geçirdi.

HABERİN ÖZETİ

Facianın kıyısından dönüldü! İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Boğazı'nda arızalanarak sürüklenen konteyner gemisi Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
İstanbul'dan Derince'ye giden "Bilbao Trader" isimli 147 metrelik Antigua ve Barbuda bayraklı kuru yük gemisi, saat 21.30 sıralarında Kuruçeşme açıklarında arızalandı.
Sürüklenmenin etkisiyle ters dönen gemi, kıyıya metreler kala durabildi.
Olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-8 ve Kıyı Emniyeti-4 gemileri sevk edildi.
Arızası giderilen gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin eskortluğunda Boğaz'dan ayrıldı.
Geminin sürüklendiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

İstanbul'dan Derince'ye hareket halinde olan "Bilbao Trader" isimli Antigua ve Barbuda bayraklı kuru yük gemisi, saat 21.30 sıralarında İstanbul Boğazı'nın Kuruçeşme açıklarında arızalandı. 147 metrelik gemi, sürüklenmenin etkisiyle seyir halinde olduğu istikametin tersine döndü.

FACİANIN KIYISINDAN DÖNÜLDÜ

Sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-8 ve Kıyı Emniyeti-4 gemileri arıza yaşayan gemiye müdahale etmek için sevk edildi.

Facianın kıyısından dönüldü! İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı

SÜRÜKLENEN GEMİ KURTARILDI

Arızanın giderilmesinin ardından Kıyı Emniyeti ekiplerinin eskortluğunda seyrine devam eden gemi Boğaz'dan ayrıldı.

KORKUTAN ANLAR KAMERADA

Geminin sürüklendiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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ETİKETLER
#İstanbul Boğazı
#Kıyı Emniyeti
#Kurtarma-8
#Bilbao Trader
#Kıyı Emniyeti-4
#Gündem
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