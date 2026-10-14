Facianın kıyısından dönüldü! İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı

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İstanbul
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen konteyner gemisi Kıyı Emniyeti'ni alarma geçirdi.
İstanbul'dan Derince'ye hareket halinde olan "Bilbao Trader" isimli Antigua ve Barbuda bayraklı kuru yük gemisi, saat 21.30 sıralarında İstanbul Boğazı'nın Kuruçeşme açıklarında arızalandı. 147 metrelik gemi, sürüklenmenin etkisiyle seyir halinde olduğu istikametin tersine döndü.
Sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-8 ve Kıyı Emniyeti-4 gemileri arıza yaşayan gemiye müdahale etmek için sevk edildi.
Arızanın giderilmesinin ardından Kıyı Emniyeti ekiplerinin eskortluğunda seyrine devam eden gemi Boğaz'dan ayrıldı.
Geminin sürüklendiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.