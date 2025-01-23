Facianın yaşandığı otele en yakın itfaiye 49 dakika uzaklıkta!

23 Ocak 2025 12:07 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 12:24

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasında otele en yakın itfaiye istasyonunun 49 dakika olduğu belirlendi. Yangın ihbarının ardından ise olay yerine ulaşan ilk ekip, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yola çıkan itfaiye personeli oldu.

Bolu Kartalkaya'da otel yangınına müdahalede geçen süreyle ilgili tartışmalar devam ederken, bölgeye müdahale edecek itfaiye istasyonunun konumu gündem oldu. Gazeteciler de en yakın itfaiye istasyonunun otele mesafesini binek araçla test etti. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yangının meydana geldiği otele, navigasyon uygulamasından en kısa güzergah seçilerek, aradaki mesafe ve süre ölçüldü.

49 DAKİKA SÜRÜYOR

Düz yolda aracın hızı 70 kilometreye sabitlendi, Kartalkaya Kayak Merkezi'ne doğru giderken, yolun bazı bölümlerinin engebeli ve virajlı olması nedeniyle hız zaman zaman 50 kilometreye düştü.

Yolun bazı kısımlarındaki kaygan zemin, ulaşım süresini etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı. Yapılan testte, kış koşullarının etkili olduğu kayak merkezine binek araç ile ulaşmanın yaklaşık 49 dakika sürdüğü ve 42 kilometre mesafe katedildiği belirlendi.

Olası bir acil durumda Kartalkaya Kayak Merkezi'ne en yakın noktadan çıkılsa dahi hazırlıkların ardından müdahalenin yaklaşık 1 saat sonra yapılabileceği görüldü.