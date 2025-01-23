Fadim Temirhanoğulları, kocası tarafından katledilmişti... Kızına ölmeden önce söyledikleri ortaya çıktı: “Eğer öldürülürsem bil ki..."

23 Ocak 2025 17:02 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:15

Antalya'da Savaş Temirhanoğulları, boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı katletmişti. Kadının öldürülmeden önce 15 yaşındaki kızına söylediği sözler ortaya çıktı.

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Antalya'da geçtiğimiz yıl eylül ayında dehşete düşüren bir olay yaşanmıştı. Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede; vurulan kişinin 53 yaşındaki Fadim Temirhanoğulları olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, sitenin güvenlik kameraları ve daire içinde detaylı incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Güvenlik kamera kayıtlarına göre; Temirhanoğulları’nın ayrılma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Savaş Temirhanoğulları tarafından vurulduğu şüphesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE TEHDİT MESAJLARI HAVADA UÇUŞMUŞ

Fadim Temirhanoğulları’nın, Antalya’nın Kemer ilçesinde bir gece kulübünde bodyguard olarak çalışan eşi Savaş Temirhanoğulları’na şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı, ancak şüphelinin sık sık cep telefonu üzerinden tehdit mesajları gönderdiği öğrenildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEMİYLE İDDİANAME HAZIRLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, savcı Savaş Temirhanoğulları için ‘Tasarlayarak, eşi kasten öldürme suçu'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunurken, 20 yıllık arkadaşı F.İ. hakkında da ‘kadına karşı tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmek' suçlamasıyla cezalandırılması istendi.

"BANA HAKARETLERİ DEVAM EDİNCE BİRÇOK KEZ ATEŞ ETTİM"

Şüpheli Savaş Temirhanoğulları iddianamede, 17 yıllık eşinin son 1 yıldır psikolojik sorunlar yaşadığını öne sürerek, “Olay günü eşim bana hakaret etti. Beni aldattığını söyleyerek, yüzüme tükürdü. Silahı aldım. Bana hakaretleri devam edince birçok kez ateş ettim” dedi.

"ÖLDÜRÜLÜRSEM BİL Kİ BABAN SAVAŞ YAPMIŞTIR"

Müşteki sıfatıyla ifade veren Fadim Temirhanoğulları'nın 15 yaşındaki kızı İ.T. ise babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını belirterek, “Babam anneme sürekli ‘Seni öldüreceğim. Sonra da kendimi öldüreceğim' şeklinde tehditler ederdi. Olay gecesi 04.38'de çığlık sesi duydum. Dikkatlice dinlediğimde bir ses daha duymayınca, kullanmış olduğum ilaçlardan olacak ki kabus gördüğümü sandım. Uyumaya devam ettim. Saat 08.40'da uyandığımda annem odasında kanlar içindeydi. Halamı arayıp haber verdim. Annem sürekli ‘öldürülürsem bil ki baban Savaş yapmıştır. Eğer şikâyetçi olmaz isen sana hakkımı helal etmem” diyordu. Bu nedenle annemi öldürenlerden şikayetçiyim” dedi.