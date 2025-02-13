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Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık harekete geçti! 81 ilin valiliğine özel okul talimatı

Son dönemlerde özel okul fiyatları cep yakıyor. Milyonlarca veliyi isyan ettiren fahiş kayıt ücretleriyle gündeme gelen özel okul zincirleri için Millî Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Eğitimin ticarileşmesini öncelemeye yönelik kuruma marka vermek için aynı türden 5 okul şartı ve en az 5 yıl faaliyet zorunluluğu getirdi.

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Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık harekete geçti! 81 ilin valiliğine özel okul talimatı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 10:47

Milyonlarca veli aydı dertten muzdarip! Özel okullara yapılan fahiş fiyatlar... Neredeyse her köşe başında görülen, fahiş fiyatlarla hem de kalitesi ile sorgulanan özel okullar için 81 il valiliğine çok kritik talimat gönderildi. Bakanlıktan gönderilen söz konusu yazıda özel okul açma standartları yeniden belirlendi. Artık her önüne gelenin okul açması mümkün olmayacak.


Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere gitti. Türkiye Gazetesi’nden Mahmur Özay’ın haberine göre, yapılan düzenlemelerle ilgili olarak 81 ilin valiliklerine resmi yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda, özellikle marka lisans sözleşmeleriyle ilgili hükümlere yer verildiği ve bu konudaki düzenlemelerin detaylı şekilde açıklandığı belirtildi.

EN AZ 5 EĞİTİM KURUMU ŞARTI

Franchise sistemi ile markasını kullandırmak isteyenler artık belirli kriterleri karşılamak zorunda kalacak. Öncelikle aynı türden en az 5 eğitim kurumu bulunması şartı aranacak. Ayrıca bu kurumların her birinin en az 5 yıl boyunca kesintisiz faaliyet göstermiş olması da isteniyor. Bu şartları sağlayanlar kurumlar ise markalarını en fazla 15 kurucuya kullandırabilecek. Daha fazla kullanım hakkı sunmak isterse yeni bir kurum açması gerekecek.

ARTIK EK SÖZLEŞME YAPAMAYACAK

Daha önce marka lisans sözleşmesi yapmış olan kurumlar için de düzenleme geçerli olacak. Yani geçmişte belirli sayıda sözleşme yapan bir kurucu yeni kurala göre artık ek sözleşme yapamayabilir. Burada belirleyici olan kişinin aynı marka adıyla sahip olduğu kurum sayısı olacak.


SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DESTEK GELDİ

Daha önce yapılmış marka lisans sözleşmeleri o günkü mevzuat kapsamında yapıldığından onlarla ilgili başka bir işleme gerek yok. Bu konuya yönelik ayrı bir yönerge çalışmasına da olmayacak. Başvuru durumunda MEB, bu talepleri MEBBİS ekranı üzerinde kontrol edecek. Bütün incelemeler sistem üzerinden yapılacağı için denetimlerde tüm işlem adımları kontrol edilebilecek.
Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, MEB’in franchise sistemini zorlaştırdığı son yönetmelik değişikliğini olumlu bulduklarını açıkladı. Sorularımızı cevaplayan Öztürk “Bir okulları yok, beş altı arkadaş bir araya gelmiş franchise dağıtıyor. Enteresan bir para var. Gelişigüzel okul açılmaması konusunu olumlu buluyoruz” dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Özel okul fiyatlarına ne kadar zam gelecek?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylelikle özel okulların önümüzdeki yıl uygulayabilecekleri en yüksek zam oranı da belli oldu. Yeni düzenlemede, "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz" ifadesine yer verildi. Özel okul ücretleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde belirlenen bir formüle göre hesaplanıyor. Bu formüle göre, özel okulların gelecek eğitim-öğretim yılında yapabileceği en yüksek zam oranı, 12 aylık ÜFE ve TÜFE oranlarının toplamının yarısına 5 puan eklenerek belirleniyor. Peki, önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için özel okulların yapabileceği en yüksek zam oranı ne kadar olacak? Zam en fazla ne kadar olabilir? 2025-2026 eğitim öğretim yılı için özel okul ücretlerine yönelik zam oranı açıklandı. MEB tarafından yapılan düzenlemeye göre, özel okullarda eğitim gören öğrencilerin kayıt ücretleri, 2024-2025 eğitim yılına göre en fazla yüzde 54,8 oranında artırılabilecek.
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#Gündem
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