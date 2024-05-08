Faili meçhul cinayet 19 yıl sonra çözüldü! 

08 May 2024 23:27 - Güncelleme : 08 May 2024 23:27

Çocukları engelli diye yaptıkları kan dondurdu! Anne-baba cinayetle yargılanacak

Çocukları engelli diye yaptıkları kan dondurdu! Anne-baba cinayetle yargılanacak

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, 12 Mayıs 2005 tarihinde Bolu’nun Salıbeyler Mahallesi’nde 29 yaşındaki S.D. isimli kişi ölü halde bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahsın cinayete kurban gittiği belirlendi. 19 yıldır faili meçhul olan cinayet 2024 yılında çözüme kavuştu.

POLİSİN SIKI ÇALIŞMASI CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Yıllardır Bolu’da ikamet ettiği tespit edilen cinayetin zanlısı, polis ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı İ.Ç. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.