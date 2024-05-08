Faili meçhul cinayet 19 yıl sonra çözüldü!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
08 May 2024 23:27 - Güncelleme : 08 May 2024 23:27
Bolu’da 2005 yılında gerçekleşen cinayetin sır kapısı aralandı. Faili meçhul olan cinayet zanlısı emniyet birimleri tarafından yakalandı.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, 12 Mayıs 2005 tarihinde Bolu’nun Salıbeyler Mahallesi’nde 29 yaşındaki S.D. isimli kişi ölü halde bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahsın cinayete kurban gittiği belirlendi. 19 yıldır faili meçhul olan cinayet 2024 yılında çözüme kavuştu.
POLİSİN SIKI ÇALIŞMASI CİNAYETİ ÇÖZDÜ
Yıllardır Bolu’da ikamet ettiği tespit edilen cinayetin zanlısı, polis ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı İ.Ç. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: TGRT Haber