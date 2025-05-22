Faruk Özer de dolandırılmış! Thodex'in açığını buldu, yarım milyonluk vurgun yaptı

Türkiye'de şuana kadar gerçekleştirilen en büyük dolandırıcılığına imza atan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de geçtiğimiz yıllarda dolandırıldığı ortaya çıktı. Faruk Fatih Özer ve Thodex'in Süleyman K. isimli kişiden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre; Faruk Fatih Özer 2017 yılında Thodex kullanıcısı Süleyman K. hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Özer'in Süleyman K.’nın eksi bakiye kullanarak kendisine ait olmayan kripto paraları sattığını ve bu yolla 595 bin lira haksız kazanç sağladığını iddia ederek mağdur olduğu öğrenildi.

Faruk Fatih Özer ve Thodex'in mağdur sıfatıyla yer aldığı soruşturma kapsamında, Süleyman K. hakkında "bilişim sistemleri kullanılarak zincirleme şekilde hırsızlık" suçlamasıyla 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“ASIL MAĞDUR BENİM"

Kamuoyunda binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 11 bin 196 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Özer’i dolandırdığı öne sürülen Süleyman K., savunmasında, “Asıl mağdur benim ama sanık olarak yargılanıyorum” dedi.

“EĞER ART NİYETLİ OLSAYDIM..."

Hesabının haksız şekilde kapatıldığını savunan Süleyman K., “Eğer art niyetli olsaydım, içerideki tüm paramı çekmeye çalışırdım. Platformun izni olmadan para çekmek mümkün değil” şeklinde konuştu. Dosyada alınan bilirkişi raporunda, sanığın farklı tarihlerde toplam 264 kez dijital para transferi yaptığı, bu işlemlerle kazanç sağladığı, kazançları dijital para olarak değerlendirdiği ve kişisel banka hesabına aktardığı tespit edildi.

CEZASI BELLİ OLDU

Sanığın ifadesini suçtan kurtulmaya yönelik olarak ifade eden mahkeme, "Birden çok kez bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçunun işlendiğini belirterek Süleyman K.'nın 7 yıl 6 ay hapsine karar verdi.