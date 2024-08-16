Fatih Altaylı’nın darbettiği öne sürülen Serap Çil konuştu! Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti

16 Ağustos 2024 08:53 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 08:55

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya ağır sözler: Merkepler adam olur, senden olmaz

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya ağır sözler: Merkepler adam olur, senden olmaz

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Fatih Altaylı arasında başlayan polemik gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Altaylı'nın kendisine yönelik ithamlarına sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamalarla yanıt veren Kılıçdaroğlu, muhatabının 13 yıl önce adının karıştığı bir darp olayına da değinmişti.

Altaylı tarafından 13 yıl önce darbedildiği iddiası çok konuşulan gazeteci ve moda yazarı Serap Çil, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin de adının geçtiği açıklaması sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sözlerine Kılıçrdaroğlu'nun ifadelerine ilişkin bir düzeltmeyle başlayan Çil, Fatih Altaylı’nın beyzbol sopasıyla değil, golf sopasıyla tehdit ve saldırı olayını gerçekleştirdiğini belirtti.

"GEÇ KALDINIZ" DİYEREK SİTEM ETTİ

Çil, olayın ardından bazılarını konuyu kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını belirtirken,. konuyu gündeme taşıyan Kılıçdaroğlu'na önce sitem ardından teşekkür etti.

"Bazı destekler zamanında yapıldığında anlamlıdır" diyen Çil, sözlerini şöyle sürdürdü: Desteğinizi zamanında yapmış olsaydınız büyük ihtimalle bugün size bu ithamlarda bulunamayacaktı. Umarım bundan sonra şiddete uğramış her kadının size ihtiyacı varken yanında olursunuz. Yine de teşekkür ederim."

"KADINA ŞİDDET KOZ OLARAK KULLANILMAMALI"

Şiddet mağdurlarına yönelik desteklerin önemine dikkat çeken Çil, "Bu tür olaylarda güçlü bir duruş sergilenmesi gerekir. Gördüğüm şiddetin üzerinden 13 sene geçti. Bu süre içinde Fatih Altaylı ile kim kavga etse benim davamı konu edindi. 13 sene önce çok küçük ve bilinçsiz bir genç kız olsam da, şu anda her şeyin bilincinde bir yaştayım. Kadına karşı şiddet, sizlerin kavgalarınızda bir koz olarak kullanılmamalı. Ya şiddetin karşısında dik bir duruş sergilersiniz ya da karanlık tarafta sessiz kalırsınız” diye konuştu.

KADINLARA DA SİTEM ETTİ

Dava sürecinde yaşadıklarına değinmeyi sürdüren Serap Çil, "Gördüğüm şiddetten ve dava sürecimizden nemalanmaya çalışan, Fatih Altaylı’ya bunu koz olarak kullanmaya çalışıp çıkar elde etmeye çalışan insanlar oldu" dedi.

Bu kişilerin arasında hemcinslerinin de olduğunu ifade eden Çil, "Kirli hesaplaşmalarınızda taraf olmayacağım. Şiddet uygulayanın kim olduğuna bakmadan, şiddet görenin yanında olduğunuz temiz bir vicdan dilerim herkese. Sevgiler" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

ALTAYLI - KILIÇDAROĞLU POLEMİĞİ! NE OLMUŞTU?

Altaylı, bir TV programında yaptığı yorumda Kılıçdaroğlu'nun bilerek ya da bilmeyerek AKP’ye çalıştığını iddia etmiş "Bu şuursuzlukla SSK’yı batırmış olabilir, batırdığının da farkına varmaz. Türkiye’den haberi yok, yönetmeye talip. Sen git evini yönet yönetebiliyorsan" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere çok geçmeden yanıt veren Kılıçdaroğlu ise Altaylı için "Merkepler adam olur, sen adam olmazsın" şeklinde başlayan sosyal medya paylaşımında çok sert ifadeler kullanmıştı.

Serap Çil olayına da değinen Kılmıçdaroğlu, "Yanında çalışan kadın gazeteciye beyzbol sopası gösteren, onurlu gazeteci düşmanı, paranın kölesi bir çukursun. Be paranın emrindeki tetikçi! Ajan ve işbirlikçi olduğumu ispatlamaz isen, namussuz ve alçaksın!" gibi ifadeler kullanmıştı.

ATİH ALTAYLI - SERAP ÇİL OLAYI NEDİR?

Medyaradar'da yayımlanan "Keskin Kalem" imzalı yazıda, gazeteci Fatih Altaylı'nın Habertürk binasında, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Habertürk yazarı Serap Çil’i golf sopasıyla dövdürttüğü iddia edilmişti.

Yazıda olaya ilişkin şu ifadelere yer verilmişti:

Altaylı, Habertürk binasında, sevgilisi olan Habertürk yazarı Serap Çil’i golf sopasıyla dövdürttü. Hm de Habertürk binasının içinde. Çil ile ilişkisi ifşa olan Altaylı, kadını susturmak için, o zamanlar sağ kolu olan, Ajans Habertürk genel müdürü Ramazan Kurnaz’a Çil’i dövdürttü.

Sonra da Çil bana şantaj yapıyor diyerek, FETÖ’cü savcı ve polislerin desteğiyle Çil’i baskı altına aldı. O dönem FETÖ’cü yargının yardımıyla Altaylı, Çil’e şantaj suçlamasıyla hüküm giydirdi. Kadın yıllardır baskı altında, üzerindeki suçlamanın kalkması için mahkeme mahkeme dolaşıyor."