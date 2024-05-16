Fatih Atik, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında AK Parti detayını verdi

16 May 2024 20:50 - Güncelleme : 16 May 2024 20:51

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanığın ifadeleri kapsamında gözaltına alınan polis amiri Kerem Gökay Öner savcılık sorgusu ardından serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" denilmişti.

Diğer 3 kamu görevlisinin gözaltı süreci ise devam ediyor.

AK PARTİ DETAYI

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ayhan Bora Kaplan dosyasına ilişkin olarak "Dosyanın içerisinde AK Partili görevlilerden, eski bakanlardan ve milletvekillerinden hiçbirinin ismi yer almıyor" dedi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Atik, katıldığı TGRT Haber canlı yayınında şunları söyledi:

"Suçlanan 4 Emniyet personeliyle ilgili eğer olumsuz bir karar çıkmazsa yani suçlu olduklarına dair bir bilgiye ulaşılamazsa, görevlerine geri dönmeleri gündemde. Güvenlik kaynakları da bu kadar tartışmanın ardından tekrar aynı görevlere iade edilmelerinin pek kolay görünmediğini söylüyor.

"GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK"

Hem Emniyet Müdürlüğü'nde hem de Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişikliklerinin olacağı söyleniyor. Bize ulaşan iddialara göre şu anda görevine devam eden Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de soruşturmanın ardından görevinden ayrılacak. Dinç'in yerine Emniyete Genel Müdürlüğü'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürü Şükrü Yaman'ın atanabileceği söyleniyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanması, İstihbarat Daire Başkanı Selami Yıldız'ın da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanması gibi iddialar var.

Gizli tanıkla görüşme yapan Emniyet görevlilerinin kayıtları en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. MİT'te de bu konuyla alakalı kimlerle temas edildi ve nasıl kaçırıldı, bu soruşturuluyor.