İstanbul'da ne kadar riskli yapı var? Fatih Atik canlı yayında rakamları açıkladı!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber'deki Medya Kritik programında İstanbul'daki deprem riskine dikkat çekti. Atik, İstanbul'daki 7,5 milyon yapıdan 1,5 milyonunun risk altında olduğunu ve 600 bin dairenin her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti…

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'un 39 ilçesinde 365 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüğünü aktardı.

Atik, 2012'den bu yana 923 bölgede daire dönüşümünün tamamlandığını ve 210 bin bağımsız bölümün dönüşüm sürecinin devam ettiğini söyledi. Atik, "Yarısı Bizden" kampanyası hakkında da bilgi vererek, bu kapsamdaki inşaatların TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle yapıldığını ifade etti. Kampanya ile 100 bin lira taşınma yardımı, 700 bin TL hibe ve 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 1,5 milyon TL destek sağlandığını belirten Atik, şu ana kadar 21 bin ev ve iş yerinin bu kampanya ile dönüştürüldüğünü kaydetti.

“210 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DÖNÜŞÜMÜ DEVAM EDİYOR”

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, şunları kaydetti:

“7,5 milyon yapının bulunduğu İstanbul’da 1,5 milyon yapı risk altında görülüyor. 600 bin daire ise her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya İstanbul’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul’un 39 ilçesinde 365 alanda kentsel dönüşüm faaliyeti yürütüyor. 2012 yılında bugüne kadar 923 bölümün daire olarak dönüşümü tamamlanmış. 210 bin bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor.

"21 BİN EV VE İŞ YERİ YARISI BİZDEN KAMPANYASIYLA DÖNÜŞÜYOR"

Bazı binalarda da Yarısı Bizden kampanyası devam ediyor. Bu kampanya kapsamında inşaatlar TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle yapılıyor. Kampanya kapsamında 100 bin lira taşınma yardımı, 700 bin TL hibe, 2 yılı da geri ödemesiz kredi imkanı veriliyor. Toplamda 1,5 milyon TL bir destek var. 21 bin ev ve iş yeri Yarısı Bizden kampanyasıyla dönüşüyor.”

https://x.com/tgrthabertv/status/1915120429015982139

TMMOB Jeoloji Müh. Odası Bşk. Hüseyin Alan ise "İstanbul'un yerel zemini iyi haritalanmalı. Yapı stoğu son derece önemli." değerlendirmesini yaptı.

Gazeteci Yazar Şamil Tayyar da Gaziantep'i örnek göstererek, "Zamanında TOKİ'yi Islahiye ve Nurdağı'na getirmek istedik. Sadece 30 başvuru oldu. 6 Şubat'ta O TOKİ konutlarında kimsenin burnu kanamadı." dedi.