Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

İstanbul'da ne kadar riskli yapı var? Fatih Atik canlı yayında rakamları açıkladı!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber'deki Medya Kritik programında İstanbul'daki deprem riskine dikkat çekti. Atik, İstanbul'daki 7,5 milyon yapıdan 1,5 milyonunun risk altında olduğunu ve 600 bin dairenin her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 22:24

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'un 39 ilçesinde 365 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüğünü aktardı.

Atik, 2012'den bu yana 923 bölgede daire dönüşümünün tamamlandığını ve 210 bin bağımsız bölümün dönüşüm sürecinin devam ettiğini söyledi. Atik, "Yarısı Bizden" kampanyası hakkında da bilgi vererek, bu kapsamdaki inşaatların TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle yapıldığını ifade etti. Kampanya ile 100 bin lira taşınma yardımı, 700 bin TL hibe ve 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 1,5 milyon TL destek sağlandığını belirten Atik, şu ana kadar 21 bin ev ve iş yerinin bu kampanya ile dönüştürüldüğünü kaydetti.

İstanbul'da ne kadar riskli yapı var? Fatih Atik canlı yayında rakamları açıkladı!

“210 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DÖNÜŞÜMÜ DEVAM EDİYOR”

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, şunları kaydetti:

“7,5 milyon yapının bulunduğu İstanbul’da 1,5 milyon yapı risk altında görülüyor. 600 bin daire ise her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya İstanbul’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul’un 39 ilçesinde 365 alanda kentsel dönüşüm faaliyeti yürütüyor. 2012 yılında bugüne kadar 923 bölümün daire olarak dönüşümü tamamlanmış. 210 bin bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor.

"21 BİN EV VE İŞ YERİ YARISI BİZDEN KAMPANYASIYLA DÖNÜŞÜYOR"

Bazı binalarda da Yarısı Bizden kampanyası devam ediyor. Bu kampanya kapsamında inşaatlar TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle yapılıyor. Kampanya kapsamında 100 bin lira taşınma yardımı, 700 bin TL hibe, 2 yılı da geri ödemesiz kredi imkanı veriliyor. Toplamda 1,5 milyon TL bir destek var. 21 bin ev ve iş yeri Yarısı Bizden kampanyasıyla dönüşüyor.”

https://x.com/tgrthabertv/status/1915120429015982139

TMMOB Jeoloji Müh. Odası Bşk. Hüseyin Alan ise "İstanbul'un yerel zemini iyi haritalanmalı. Yapı stoğu son derece önemli." değerlendirmesini yaptı.

Gazeteci Yazar Şamil Tayyar da Gaziantep'i örnek göstererek, "Zamanında TOKİ'yi Islahiye ve Nurdağı'na getirmek istedik. Sadece 30 başvuru oldu. 6 Şubat'ta O TOKİ konutlarında kimsenin burnu kanamadı." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da çok şiddetli deprem! Artçılar devam ediyor
Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli: İstanbul'un bir numaralı gündemi deprem olmalı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.