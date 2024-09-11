Fatih Atik'ten Narin cinayeti hakkında dikkat çeken kulis: Amca öldürdüğünü aile üyelerine anlatmış 

11 Eylül 2024 23:17 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 23:40

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili dikkat çeken bilgiler gelmeye devam ediyor. Deliller Narin'in amcası Salim Güran'ı gösterirken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Narin soruşturmada dikkat çeken bilgiler gelmeye devam ediyor.

Toplamda 267 kişinin ifadesi alınan soruşturmada adli tıp raporu beklenirken amca Salim Güran hakkında dikkat çeken bir kulis bilgisine ulaşıldı. TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, amca Salim Güran'ın Narin'i öldürdükten sonra aile fertlerine durumu itiraf ettiğini belirtti.

"CİNAYETİ NASIL GİZLERİZ?' DİYE DÜŞÜNDÜLER"

Ailenin 'cinayeti nasıl gizleriz?' düşüncesi içinde olduklarını belirten Atik, "Diğer aile fertleri de buna ortak oluyor. Çok sağlıklı bilgi akışı yok. Mahkeme aşamasında geçilmesi lazım" dedi.

Fatih Atik'in konu hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Amca aslında Narin'i katlettiğini kardeşlerine anlatmış. Ailedeki diğer bireylere söylemiş. 'Cinayeti nasıl gizleriz?' sorusuna cevap aramışlar. Amca belki itiraf etmedi ama gözaltındaki diğer aile bireylerine anlattığına dair bilgiler Ankara'dan bize ulaştı. Gizlik kararı olduğu için her şeyi anlatamıyoruz. Ailenin tüm fertleri bundan haberdar ve 'bu işten nasıl yırtarız' gibi bir düşünceye girmişler. Diğer aile fertleri de buna ortak oluyor. Çok sağlıklı bilgi akışı yok. Mahkeme aşmasına geçilmesi lazım. Yarın hakim karşısına çıkacaklar, serbest kalanlar ve gözaltına alınanlar olabilir."