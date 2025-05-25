Fatih Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel'e: Sayıştay raporu övünç madalyamızdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Partili belediyeleri yolsuzlukla itham ettiği ve Fatih Belediyesi'nin de ismini zikrettiği iddialar üzerine Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan TGRT Haber canlı yayınına bağlandı. Turan, daha önce yaptığı "Elinizde ne varsa açıklayın" sözlerini tekrarlayarak iddialarla ilgili gündeme getirilen Sayıştay raporu hakkında da "Övünç madalyası" nitelemesinde bulundu.

"AK Parti belediyelerinde yolsuzluk var, bunlar açıklanmazsa ben açıklayacağım, başında da Fatih Belediyesi var" sözlerini sarf eden CHP lideri Özgür Özel'in iddialarıyla ilgili Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

"ELİNİZDE NE VARSA AÇIKLAYIN"

Turan, Taksim Meydanı programına telefonla bağlanarak Özel'in "Salı günü açıklayacağım" sözlerine atıfta bulunarak "İftiraları karşılıksız bırakacak halimiz yok. Elinizde ne varsa açıklayın. Şahsımız ile Fatih Belediyesi ile ilgili ne varsa açıklayın. Sayıştay raporlarından bahsediyorlar. Bu raporlara herkes erişebilir. Genel Başkan Özel'in vakti yoksa etrafındaki yardımcıları açıklayabilir." dedi.

"SAYIŞTAY RAPORU ÖVÜNÇ MADALYASI"

İddialarla ilgili ortaya atılan Sayıştay raporuna değinen Turan, "Bahsedilen Sayıştay raporunu övünç madalyası olarak okuyabilirsiniz. Sayıştay idari mali denetleme yapar, bu denetlemelerde usule aykırı bulduklarını yazar. Burada suç unsuru olan hadiseler varsa bununla ilgili suç duyurusunda bulunur." ifadelerini kullandı.