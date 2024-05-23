Fatih sondaj gemisi yeni görevine başladı!

23 May 2024 10:41 - Güncelleme : 23 May 2024 10:42

Fatih'in Mavi Vatan ile buluşmasıyla birlikte petrol, doğal gaz arama çalışmaları hız kazandı.

Türkiye’nin gururu ilk derin sondaj gemisi Fatih, Karadeniz’in hakimi oldu. 2021 yılında toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi gerçekleştiren gemimiz, bugün yeni bir kuyuda çalışmalara başladı.

FATİH SONDAJ GEMİSİ GÖKTEPE-2 KUYUSUNDA!

Türkiye'nin ilk derin sondaj gemisi Fatih'in yeni çalışmasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şu ifadelerle duyurdu:

"Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.