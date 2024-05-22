Fatih Terim'den "Seçil Erzan" açıklaması... Milyonlar kazandığı iddia ediliyordu

22 May 2024 08:07 - Güncelleme : 22 May 2024 08:12

Türkiye'nin uzun süredir konuştuğu, banka müdürü Seçil Erzan'ın yüksek getirili fon vaadiyle futbol dünyasının ünlü yüzleri başta olmak üzere birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla açılan davaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Erzan başta olmak üzere, dava sanıkları hakkında dün maddi ve manevi tazminat davası açan Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, avukatları aracılığıyla hakkındaki iddialara ilişkin yazılı bir yaptı.

Banka müdürü Seçil Erzan’ın isminin doğrudan geçmediği açıklamada, “Müvekkilimiz, Denizbank A.Ş. bünyesinde bu olaya ilişkin sorumluluğu bulunanlardan şikâyetçi olmuştur” ifadelerine yer verildi.

TERİM DAVA AÇMIŞTI

Terim, avukatları Okan Demirkan ile Nevzat Kaan Karcıoğlu’nun yaptığı açıklamada “Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, uğradığı maddi zararın tazmini için, İstanbul Tüketici Mahkemeleri nezdinde, maddi tazminat davası açılmıştır. Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, kişilik haklarına yönelik haksız saldırılar nedeniyle uğradığı manevi zararın tazmini için, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca, müvekkilimiz 2 Haziran 2023’te, bizzat kendi inisiyatifi ve iradesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek müşteki sıfatıyla beyanını vermiş ve kendisini zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur" ifadelerine yer verdi.

NİSAN 2023'TE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Terim'in soruşturmada şikâyetçi konumunda olduğunun altı çizilen açıklamada, "Denizbank A.Ş.’nin ilgili dönemde şube müdürü olan şahsın ve diğer banka çalışanlarının kendisine verdiği mevduat bilgilerinin gerçekleri yansıtmadığının 2023 yılının Nisan ayında ortaya çıkması üzerine müvekkilimiz, Denizbank A.Ş. bünyesinde bu olaya ilişkin sorumluluğu bulunanlardan şikâyetçi olmuştur" denildi.

"ZAMANI GELİNCE" KONUŞACAK!

Fatih Terim'in konuya ilişkin gerekli açıklamayı zamanı gelince yapacağı ifade edilen yazı şu ifadelerle son buldu: "Müvekkilimiz, bugüne kadar adli süreçlere duyduğu saygı nedeniyle ve bu süreçlerin masuniyetini dikkate alarak, kendisini maksatlı şekilde hedef alan asılsız ve mesnetsiz yorumlar dahil olmak üzere bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamayı özellikle tercih etmiştir.

ARDA TURAN, EMRE BELÖZOĞLU, SELÇUK İNAN...

Futbol dünyasının ünlü yüzleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Emre Çolakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişi, ‘yüksek getirili fon’ vaadiyle dolandırıldıklarını iddia ederek Denizbank müdürü Seçil Erzan ile sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

"TERİM, MİLYONLARCA DOLAR KAR ETTİ" İDDİASI

Mağdurlardan bazıları ifadelerinde Erzan’ın kendilerine fondan bahsederken, Fatih Terim’in de fonun en önemli müşterisi olduğunu, 10-15 yıldır çalıştıklarını, bu fondan Terim’in de milyonlarca dolar kâr ettiğini, hatta fonu ‘Fatih Terim’ fonu olarak andığını söylediğini ifade etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Seçil Erzan ile 7 sanık hakkında 295 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava görülmeye devam ediyor.