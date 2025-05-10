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Editor
 | Emir Yücel

Fatih'te 200 bin dolarlık pırlanta çöpe gitti! Kağıt toplayıcısı gözaltına alındı

Fatih Molla Fenari Mahallesi’nde 6 Mayıs’ta yaşanan olayda, bir kuyumcu çalışanı, içinde 200 bin dolar değerinde pırlanta bulunan poşeti dalgınlıkla çöpe attı. Çöpten poşeti alarak uzaklaşan kağıt toplayıcısı A.A., güvenlik kameraları ve polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli, poşeti aldığını itiraf ederken, hakkında “Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf” suçundan adli işlem başlatıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 16:34

Fatih’te kuyumcu çalışanı içinde 200 bin dolar değerinde pırlanta olan poşeti dalgınlıkla çöpe attı. Çöpte pırlanta olan poşeti alarak uzaklaşan kağıt toplayıcısı polis ekipleri tarafından yakalandı. Pırlanta dolu poşetin çöpe atıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te 200 bin dolarlık pırlanta çöpe gitti! Kağıt toplayıcısı gözaltına alındı

Olay, 6 Mayıs’ta Fatih Molla Fenari Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu çalışanı içinde 200 bin dolar değerinde pırlanta dolu poşeti dalgınlıkla çöpe bıraktı. Daha sonra çöpün yanından geçen kağıt toplayıcısı, pırlanta dolu poşeti alarak uzaklaştı.

KAĞIT TOPLAYICISI YAKALANDI!

Poşetin olmadığını fark eden kuyumcu yetkilileri, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine çöp kutusu civarındaki kameraları inceleyen polis ekipleri, kağıt toplayıcısını tespit etti. Kağıt toplayıcısı yakalandı Çalışmaların sonucunda kağıt toplayıcısı A.A., gözaltına alındı.

Fatih'te 200 bin dolarlık pırlanta çöpe gitti! Kağıt toplayıcısı gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüpheli, poşeti aldığını itiraf etti. Konu ile ilgili yakalanan kağıt toplayıcısı hakkında "Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf" suçundan adli işlem başlatıldı.

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