Fatih'te korku dolu anlar! Kıskançlık krizine girdi, silahına sarıldı: Eski kız arkadaşını bacağında vurdu

30 Eylül 2024 16:00 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 16:17

İstanbul Fatih'te eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrenen kişi, kıskançlık krizi girdi ve dehşet saçtı. Silahlına sarılan şahıs, eski kız arkadaşını bacağından vurdu. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul​ Fatih​'te akşam saatlerinde yaşanan olayda; eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrenen şahıs​, kıskançlık​ krizine girdi. Daha sonrasın şahıs, eski kız arkadaşını ve sevgilisini takip etmeye başladı.

Takibine bir süre devam eden saldırgan, akşam saatlerinde kız arkadaşı ve sevgilisini araçta gördü ve yanlarına gitti. Eski sevgili, silahıyla ikiliye ateş ederek kaçtı.

OTOMOBİLİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Silahlı saldırıda kız bacağından yaralanırken, otomobile çok sayıda kurşun isabet ettiği öğrenildi. Öte yandan saldırganın ikiliye doğrulttuğu anlar anlar güvenlik kamerasına yansıdı.