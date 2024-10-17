Fatih'te korkunç kaza! Yolun karşısına geçerken tramvayın altında kaldı

17 Ekim 2024 00:13 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 00:32

Fatih'te yoldan karşıya geçmek isteyen yabancı uyruklu bir kişiye tramvay çarptı. Sıkıştığı yerden çıkarılan şahıs hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

İstanbul​'un Fatih​ ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza​ meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi tramvayın altında kaldı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN TRAMVAY​ ÇARPTI

Kaza, saat 19.30 sıralarında Fatih Kızılelma Caddesi'nde, Çapa ile Fındıkzade durağı arasında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, tramvayın çarpması sonucu tramvayın altında kaldı.

SIKIŞTIĞI YERDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tramvayın altından çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SEFERLER BİR SÜRE DURDU

Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.