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Fatih'te korkunç kaza! Yolun karşısına geçerken tramvayın altında kaldı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ekim 2024 00:13 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 00:32

Fatih'te yoldan karşıya geçmek isteyen yabancı uyruklu bir kişiye tramvay çarptı. Sıkıştığı yerden çıkarılan şahıs hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

İstanbul​'un Fatih​ ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza​ meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi tramvayın altında kaldı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN TRAMVAY​ ÇARPTI

Kaza, saat 19.30 sıralarında Fatih Kızılelma Caddesi'nde, Çapa ile Fındıkzade durağı arasında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, tramvayın çarpması sonucu tramvayın altında kaldı.

Fatih'te korkunç kaza! Yolun karşısına geçerken tramvayın altında kaldı - 1. Resim

SIKIŞTIĞI YERDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tramvayın altından çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te korkunç kaza! Yolun karşısına geçerken tramvayın altında kaldı - 2. Resim

SEFERLER BİR SÜRE DURDU

Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayşe17 Ekim 2024 00:35

Yolun her zaman dikkatli geçilmesi lazım böyle kazalar olmaması lazım

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