Fatih'te metruk binada çökme! 3 bina tahliye edildi

11 Aralık 2024 01:27 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 01:33

Fatih Balat'ta kısmi çökme yaşanan binanın yıkılmasına karar verildi, çevredeki 3 bina da tedbir amacıyla tahliye ediliyor.

İstanbul​'un Fatih​ ilçesinde Nakkaş Haydar Sokak'ta bulunan metruk durumdaki iki katlı binada kısmi çökme oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye​ ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısmi çökme yaşanan binanın çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme başlattı.

Daha önce de kısmi çökme yaşanması nedeniyle belediye ekiplerinin çevresini sac panellerle kapattığı binadan bugün akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle parçalar düşmeye başladığı öğrenildi.

Kısmi çökme nedeniyle yan yatan binayla ilgili yıkım kararı alındığı, yarın yıkım işlemlerine başlanacağı belirtildi.

BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Zabıta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve polis ekipleri, yıkım kararı alınan binanın yanındaki ve karşısındaki 3 binanın da tedbir amacıyla boşaltılmasını istedi. Vatandaşlar, ekipler eşliğinde evlerinden tahliye ediliyor.