Fay harekete geçti, Naci Görür 81 yıl önceye dikkat çekti! Deprem İzmir, Çanakkale ve İstanbul'da hissedildi
Son dakika haberine göre Edremit Körfezi'ndeki deprem İzmir, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi. 5,2'lik sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokaklara döküldü. Ege Bölgesi'nde aktif faylar bulunmasından dolayı sık meydana gelen depremler daha büyük deprem olma olasılığına karşı korkutuyor. Yer bilimci Naci Görür bölgedeki hareketliliğe dikkat çekerek haritaları yayımladı. İşte detaylar...
Uzman Jeolog Prof. Dr. Naci Görür son meydana gelen 5,2'lik deprem sonrası bölgedeki sarsıntı geçmişini hatırlattı ve uyarılarda bulundu. AFAD verilerine göre, Edremit Körfezi’nde art arda iki deprem meydana geldi. 5,2 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale, İzmir, İstanbul ve Balıkesir’de hissedildi. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekti.
"EDREMİT FAY ZONU STRES BİRİKTİRİYOR"
Prof. Dr. Naci Görür, depremin Edremit Fay Zonunda meydana geldiğini belirterek, bu fayın Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun güney kolunu temsil ettiğini söyledi. Görür, "Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor" ifadelerini kullandı.