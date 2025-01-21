Son dakika | Çanakkale'de korkutan deprem! İzmir; İstanbul ve Balıkesir'de de hissedildi

21 Ocak 2025 23:44 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 00:15

Son dakika haberine göre Ege Denizi'nin Çanakkale açıkları merkezli bir deprem meydana geldi. Sarsıntının İzmir, Balıkesir ve İstanbul gibi çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. 5,2 büyüklüğündeki sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tedirginlik yaşayarak sokaklara çıktı. İşte yaşanan gelişmeler...

Sivas'ta meydana gelen deprem Erzincan, Tokat ve Yozgat'ta da hissedildi

Sivas'ta meydana gelen deprem Erzincan, Tokat ve Yozgat'ta da hissedildi

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre illerde de paniğe neden oldu. Saat 23.38'deki sarsıntı İzmir​ ve Balıkesir​'deki vatandaşlar tarafından da kuvvetli şekilde hissedildi. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin bilgiler AFAD​ tarafından açıklandı. Derinliği 8.6 kilometre olarak duyuruldu. Sarsıntının ardından bir deprem​ daha kayıtlara geçti.

Sosyal medyadan sarsıntıyı hisseden vatandaşların arasında İstanbul ve Tekirdağ'da ikamet eden vatandaşların da olduğu görüldü.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, Ege Denizi’nde Çanakkale Ayvacık açıklarında saat 23.38’de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı belirtildi.

AFAD, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, “Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadelerini kullandı. Depremin çevre bölgelerde hissedildiği ve kısa süreli paniğe neden olduğu öğrenildi. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ​ 5,3 OLARAK DUYURDU

Edremit Körfezi merkez üssü olan sarsıntıyı Kandilli Rasathanesi 5,3 büyüklüğünde olarak duyurdu. Derinliği 7.1 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Sarsıntının hemen ardından 3.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ikinci deprem 23.53'te 3.0 büyüklüğünde olarak kayıtlara geçti.