Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Çanakkale'de korkutan deprem! İzmir; İstanbul ve Balıkesir'de de hissedildi

Son dakika | Çanakkale'de korkutan deprem! İzmir; İstanbul ve Balıkesir'de de hissedildi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ocak 2025 23:44 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 00:15

Son dakika haberine göre Ege Denizi'nin Çanakkale açıkları merkezli bir deprem meydana geldi. Sarsıntının İzmir, Balıkesir ve İstanbul gibi çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. 5,2 büyüklüğündeki sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tedirginlik yaşayarak sokaklara çıktı. İşte yaşanan gelişmeler...

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde meydana gelen  deprem çevre illerde de paniğe neden oldu. Saat 23.38'deki sarsıntı İzmirve Balıkesir'deki vatandaşlar tarafından da kuvvetli şekilde hissedildi. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin bilgiler AFADtarafından açıklandı. Derinliği 8.6 kilometre olarak duyuruldu.  Sarsıntının ardından bir deprem​ daha kayıtlara geçti. Son dakika | Çanakkale'de korkutan deprem! İzmir ve Balıkesir'de de hissedildi - 1. Resim

Sosyal medyadan sarsıntıyı hisseden vatandaşların arasında İstanbul ve Tekirdağ'da ikamet eden vatandaşların da olduğu görüldü. 

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, Ege Denizi’nde Çanakkale Ayvacık açıklarında saat 23.38’de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı belirtildi.

AFAD, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, “Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadelerini kullandı. Depremin çevre bölgelerde hissedildiği ve kısa süreli paniğe neden olduğu öğrenildi. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Son dakika | Çanakkale'de korkutan deprem! İzmir ve Balıkesir'de de hissedildi - 2. Resim

KANDİLLİ RASATHANESİ​ 5,3 OLARAK DUYURDU

Edremit Körfezi merkez üssü olan sarsıntıyı Kandilli Rasathanesi  5,3 büyüklüğünde olarak duyurdu. Derinliği 7.1 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Sarsıntının hemen ardından 3.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ikinci deprem 23.53'te 3.0 büyüklüğünde olarak kayıtlara geçti.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
deprembalıkesirizmirkandilli rasathanesiafad

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hilalnur 21 Ocak 2025 23:59

Daha 2 saat önce tatil planı yaptık Balıkesire gidelim diye

Sonraki Haber Yükleniyor...