Feci kaza kamerada: Araçların arasında geçti kendini yerde buldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 May 2024 11:03 - Güncelleme : 09 May 2024 11:09
Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde “makas” atarak giden motosikletli, öndeki araca çarparak metrelerce sürüklendi. Kaldırıma vurarak durabilen sürücü ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar başka bir sürücünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Şişli Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde son sürat hızla makas atarak ilerleyen motosikletli bir sürücü yürekleri ağza getirdi. Öndeki araca korkunç şekilde çarpan sürücü, metrelerce savruldu.
HERKES YARDIMA KOŞTU
Sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak güçlükle durabilen gencin yardımına çarptığı araç sürücüsü ve diğer motosikletliler koştu. Şans eseri hafif yaralı olarak kazayı atlatan motosikletli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı