Feci kaza kamerada: Araçların arasında geçti kendini yerde buldu

09 May 2024 11:03 - Güncelleme : 09 May 2024 11:09

ABD'nin desteği gecikti, Ukrayna'da yargıçlar ve avukatlar İHA avcısı oldu

ABD'nin desteği gecikti, Ukrayna'da yargıçlar ve avukatlar İHA avcısı oldu

'Suriyeliler için yapılan evler' iddiasına yalanlama

'Suriyeliler için yapılan evler' iddiasına yalanlama

Şişli Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde son sürat hızla makas atarak ilerleyen motosikletli bir sürücü yürekleri ağza getirdi. Öndeki araca korkunç şekilde çarpan sürücü, metrelerce savruldu.

HERKES YARDIMA KOŞTU

Sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak güçlükle durabilen gencin yardımına çarptığı araç sürücüsü ve diğer motosikletliler koştu. Şans eseri hafif yaralı olarak kazayı atlatan motosikletli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.