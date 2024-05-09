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Feci kaza kamerada: Araçların arasında geçti kendini yerde buldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 May 2024 11:03 - Güncelleme : 09 May 2024 11:09

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde “makas” atarak giden motosikletli, öndeki araca çarparak metrelerce sürüklendi. Kaldırıma vurarak durabilen sürücü ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar başka bir sürücünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şişli Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde son sürat hızla makas atarak ilerleyen motosikletli bir sürücü yürekleri ağza getirdi. Öndeki araca korkunç şekilde çarpan sürücü, metrelerce savruldu. Feci kaza kamerada: Araçların arasında geçti kendini yerde buldu - 1. Resim

HERKES YARDIMA KOŞTU 

Sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak güçlükle durabilen gencin yardımına çarptığı araç sürücüsü ve diğer motosikletliler koştu. Şans eseri hafif yaralı olarak kazayı atlatan motosikletli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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