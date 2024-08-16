Feci kazada kahreden detay! Çarpışma anı kameraya yansıdı

16 Ağustos 2024 02:47 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 02:48

Erbaa ilçesi Hacıpazar Kavşağı'ndaki gece saatlerinde meydana gelen kazada ilk gelen bilgilere göre iki kişi öldü çok sayıda yaralı var.

Erzincan’dan İstanbul yönüne seyir halinde olan, Aykut Cantürk’ün kullandığı 34 ABS 199 plakalı Başak Turizm otobüsü, Kızılçubuk’tan ana yola çıkan Cemalettin Ege idaresindeki 60 KS 125 plakalı Chevrolet marka otomobile çarptı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Cemalettin Ege olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Duran da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araçta bulunan diğer yolcular Armağan Duran, Nazmina Duran ve Fadime Duran da kazada yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı otobüste bulunan araç içi kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

NİŞANDAN DÖNDÜKLERİ ÖĞRENİLDİ

Otomobildekilerin Cemalettin Ege'nin torunu Beyza Ege'nin nişan töreninden döndükleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi. Öte yandan kazada ağır yaralanan Fadime Duran ise Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat'a sevk edildi.