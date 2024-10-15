Feci kazada yanarak ölmüştü! Futbolcu çıktı, kulübünden açıklama yapıldı

15 Ekim 2024 13:52 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 13:53

Zonguldak’ta sabah saatlerinde iki aracın karıştığı kazada Musa Şen isimli genç, yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Musa Şen’in futbolcu olduğu ortaya çıktı.

Zonguldak​'ın Çaycuma​ ilçesinde sabah 07.25 sıralarında Musa Şen idaresindeki otomobil, sis nedeniyle aynı yönde ilerleyen 2 otomobil ile zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından her iki araç da yanmaya başladı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede yanan araçlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan Ramazan Göçen, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçta kalan Musa Şen ise araç içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

FUTBOLCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kahreden kazanının ardından Musa Şen’in futbolcu olduğu ortaya çıktı. Şen, 2022-2023 yıllarında Çaycumagücüspor ile Kayıkçılar Gençlerbirliğispor takımlarında forma giydiği öğrenildi.

HER İKİ KULÜPTEN DE TAZİYE MESAJI PAYLAŞILDI

Yaşanan olayın ardından her iki spor kulübünden taziye mesajı yayımlandı. Mesajda; “2022-2023 Sezonunda futbol takımımızın formasını terleten Musa Şen kardeşimizin, elim bir trafik kazası​ sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüz , Musa Şen kardeşimizin sevenlerine ve Kayıkçılar Gençlerbirliği Spor Kulübü’ne baş sağlığı, ailesine sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.