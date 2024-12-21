Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel Premier Lig maçını tribünden takip etti! 

21 Aralık 2024 23:52 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 23:54

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel, Premier Lig'deki Crystal Palace - Arsenal karşılaşmasını tribünden izledi. Adı İngiltere liginden bazı takımlarla anılan bek oyuncusunun sözleşmesi önümüzdeki günlerde sona erecek.

Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, devre arasını fırsat bilerek Premier Lig müsabakası izledi.

Eyüpspor karşılaşması sonrası kısa bir aranın ardından İngiltere'ye giden Osayi-Samuel, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile Arsenal arasında oynanan maçı tribünden izledi.

OSAYİ-SAMUEL'İN SÖZLEŞMESİ HENÜZ YENİLENMEDİ!

26 yaşındaki futbolcunun ziyareti, transfer söylentilerini yeniden alevlendirdi. Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi sona eren ve henüz yeni bir anlaşmaya imza atmayan Osayi-Samuel’in, daha önce transfer dönemlerinde Crystal Palace ile adının anılması iddiaları güçlendirdi.

Bu sezon Fenerbahçe’de 18 karşılaşmada görev alan Osayi-Samuel, 1 asistle takımına katkı sağladı.