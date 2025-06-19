Fenomen Ana Barbara'nın İstanbul seyahati trajediye dönüştü: Estetik sonrası ölüm açıklaması

İş birliği ve balayı için eşiyle birlikte İstanbul’a gelen Brezilyalı şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ana Bárbara, geçirdiği estetik operasyon sonrası yaşamını yitirdi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner konuyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, estetik operasyon geçirdikten sonra yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Ana Barbara Buhr Buldrini'nin ölümüne ilişkin adli sürecin başlatıldığını açıkladı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceğini belirten Güner, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

UYANDIRMA SÜRECİNDE KOMPLİKASYON OLUŞTU

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Buldrini’nin 15 Haziran’da İstanbul’daki özel bir hastanede estetik operasyon geçirdiğini, ancak uyandırma sürecinde gelişen ciddi komplikasyonlar nedeniyle tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını aktardı.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü vurgulayan Güner, Sağlık Bakanlığı'nın tıbbi sürece ilişkin incelemeyi titizlikle yürüttüğünü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün de söz konusu hastanenin ameliyathane ve yoğun bakım bölümleri ile ilgili hekimin muayenehanesinde olağan dışı bir denetim gerçekleştirdiğini belirtti. Denetim sürecinin halen devam ettiğini ifade eden Güner, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü kaydetti.

https://x.com/ismgovtr/status/1935744901645582762