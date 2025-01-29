Fenomen çiftin evlat acısı! 5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

29 Ocak 2025 14:16 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:31

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ve halk arasında cücelik olan bilinen tıp dilinde Akondroplazi rahatsızlığı bulunan sosyal medya fenomeni çiftin çocukları 5 yaşında hayatını kaybetti. 9 gün önce doğum günü kutlanan Ali Aras'tan geriye bu görüntüler kaldı.

2018 yılında sosyal medyadan tanışan 39 yaşındaki Ayşegül ile Mersin Tarsuslu 41 yaşındaki Alparslan Çelik çifti hayatlarını birleştirme kararı aldı. Akondroplazi (cücelik) tanısı bulunan çifti, 5 yıl önce Ali Aras ismini verdikleri çocuklarını kucağına aldı. Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan çiftin çocukları aniden rahatsızlandı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ

Çiftin çocuklarına da Akondroplazi tanısı konulurken, kronik akciğer yetmezliği de bulunduğu belirlendi. Defalarca hastalığı nedeniyle tedavi olup tekrar nükseden Ali Aras yine rahatsızlandı. 10 gün önce doğum gününü kutlayan Ali Aras, geçtiğimiz hafta içi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Aras dün akciğer yetmezliğine bağlı enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

"SON SAVAŞIYDI YENİK DÜŞTÜ"

Bugün Ali Aras'ın naaşı hastaneden alınarak Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi. Burada ailesi, sevenleri ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Ali Aras'ın naaşı, göz yaşı ve dualarla defin edildi.

Ali Arasın çok sevenin olduğunu belirten baba Alparslan Çelik," Ali Aras'ı herkes kendi evladı gibi bağrına bastı. Diyecek fazla bir şeyim yok. Yüreğim yanıyor. Cennet kapısında bizi bekliyor. Çok acılar çekti, çok mücadeleler verdi. En son enfeksiyon vücudu kaplamış baş edemedi son savaşıydı yenik düştü" dedi.