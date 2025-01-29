Ünlü oyuncunun estetik tutkusu pahalıya mal oldu! Bir zamanlar güzelliği dillere destandı

29 Ocak 2025 14:22 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:26

Meksikalı oyuncu Lyn May, geçirdiği estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi. Onaylanmamış kozmetik ürünleri yüzüne enjekte edilen 72 yaşındaki oyuncu, aylardır sokağa çıkamıyor.

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1970 ve 1980'li yıllara damga vuran oyuncu ve dansçı Lyn May, estetik operasyon sonrası değişimiyle gündem olmuştu. Aylardır estetik operasyon sırasında yüzüne enjekte edilen madde sebebiyle zor günler geçiren Lyn May, aylardır sokağa çıkamıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCUNUN YÜZÜNE YEMEKLİK YAĞ ENJEKTE ETTİLER

Estetik operasyon öncesi güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncu Lyn May, ilk estetik operasyonunu 90'lı yıllarda oldu. Oyuncu Lyn May'ın yüzüne yemeklik yağ ile bebek yağının enjekte edilmesiyle ünlü oyuncunun hayatı karardı. Yıllardır yüzünü eski haline dönüştürmek için sayısız operasyon geçiren oyuncunun yüzü daha büyük deforme oldu.

AYLARDIR SOKAĞA ÇIKMIYOR

Lyn May'in gençlik karelerini gören hayranları, ünlü oyuncuya "Neden estetik yaptırdın", "Estetiğe hiç ihtiyacın yokmuş", "Estetik kurbanı oldun" gibi yorumlar yaptı. Oyuncu, gelen eleştiriler sonrası aylardır sokağa çıkmıyor. Görünümü sebebiyle psikolojisi bozulan Lyn May, güzellik algısının kadınlar üzerindeki etkileri konularına da örnek gösterildi.