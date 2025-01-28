Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Sıla'nın klibinde ortaya çıktı! "Dayak yedim"

28 Ocak 2025 16:15 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 16:15

Uzak Şehir dizisinde oynadığı Cihan karakteriyle beğeni toplayan Ozan Akbaba'nın yıllar öce Sıla Gençoğlu'nun klibinde oynadığı ortaya çıktı. Sinem Ünsal ile partner olan Ozan Akbaba o süreci, "Dayak yedim" diyerek anlattı.

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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, yükselişini devam ettirirken, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor. Son olarak bir takipçisine cevap veren Ozan Akbaba, Sıla Gençoğlu'nun klibinde rol aldığını belirtti.

OZAN AKBABA'DAN KLİP İTİRAFI

Sosyal medyada takipçileri ile yazışmaları gündem olan Akbaba bu kez yıllar önce Sıla'nın klibinde tol aldığını açıkladı. Bir kullanıcı “Günaydın. Hazırlanırken haberler varsa dinlerim diye TV gezerken bir baktım bu saatte Kuzey Güney. Tam da Kuzey’in Sümer’e “Seni dövmekten sıkıldım.” dediği sahne. Ozan Akbaba bu dizide o kadar dayak yiyor ki Uzak Şehir’deki aşiret reisi mood’una bir türlü oturtamıyorum.” yazdı.

Ozan Akbaba da “Evet, çok iyi dayak yediğim için sürekli dayak yeme sahnesi yazıldı. Başka dayak yeme sahnelerimi de yazmak istersen eğer Sıla’nın klibinde de dayak yedim. Sonra o klibi Beyaz ti’ye aldı, onda da dayak yedim. Bence onları da izle.” sözleriyle cevabını verdi.