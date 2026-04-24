Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Fenomen isimlere yapılan operasyonda test sonuçları ortaya çıktı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerin Adli Tıp test sonuçları açıklandı. Yapılan analizlerde farklı kişilerde bu zehirli maddeler tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 18:16

Türkiye'de ünlü isimlere yönelik dev uyuşturucu operasyonları sürüyor. Bu kapsamda Özlem Parlu, Samet Liçina adıyla tanınan Samet Demirok, Mustafa Eyüp Çelik ve Büşranur Çakır’ın test sonuçları belli oldu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'de ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonlarında, Özlem Parlu, Samet Demirok, Mustafa Eyüp Çelik ve Büşranur Çakır'ın test sonuçları belli oldu.
Özlem Parlu'nun idrar ve saç örneklerinde metamfetamin ve kokain tespit edildi.
Samet Demirok'un idrarında metamfetamin, saçında ise THC (esrar) tespit edildi.
Mustafa Eyüp Çelik'in idrar ve saç örneklerinde metamfetamin ve kokain tespit edildi.
Büşranur Çakır'ın saç örneğinde MDMA ve kokain bulunduğu öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
SAMET LİÇİNA'NIN TEST SONUCU POZİTİF

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Özlem Parlu'nun test sonucu pozitif çıktı. İdrar ve saç örneklerindeki maddelerde madde tespiti yapıldı.

Geçen haftalarda gözaltına alınıp serbest bırakılan Kerimcan Durmaz'ın arkadaşı olarak tanınan Samet Demirok'un (Samet Liçina) idrar ve kan sonuçlarında birden fazla uyuşturucu madde çıktı.

Halen tutuklu bulunan Mustafa Eyüp Çelik ve Büşranur Çakır'ın sonuçları da ortaya çıktı. Çelik'in idrar ve saç örneklerinde metamfetamin ve kokain tespit edildi. Büşranur Çakır'ın testi pozitif çıktı. Çakır'ın saç örneğinde MDMA ve kokain bulunduğu öğrenildi.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.