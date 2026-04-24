Türkiye'de ünlü isimlere yönelik dev uyuşturucu operasyonları sürüyor. Bu kapsamda Özlem Parlu, Samet Liçina adıyla tanınan Samet Demirok, Mustafa Eyüp Çelik ve Büşranur Çakır’ın test sonuçları belli oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenomen isimlere yapılan operasyonda test sonuçları ortaya çıktı Türkiye'de ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonlarında, Özlem Parlu, Samet Demirok, Mustafa Eyüp Çelik ve Büşranur Çakır'ın test sonuçları belli oldu. Özlem Parlu'nun idrar ve saç örneklerinde metamfetamin ve kokain tespit edildi. Samet Demirok'un idrarında metamfetamin, saçında ise THC (esrar) tespit edildi. Mustafa Eyüp Çelik'in idrar ve saç örneklerinde metamfetamin ve kokain tespit edildi. Büşranur Çakır'ın saç örneğinde MDMA ve kokain bulunduğu öğrenildi.

SAMET LİÇİNA'NIN TEST SONUCU POZİTİF

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Özlem Parlu'nun test sonucu pozitif çıktı. İdrar ve saç örneklerindeki maddelerde madde tespiti yapıldı.

Geçen haftalarda gözaltına alınıp serbest bırakılan Kerimcan Durmaz'ın arkadaşı olarak tanınan Samet Demirok'un (Samet Liçina) idrar ve kan sonuçlarında birden fazla uyuşturucu madde çıktı.

Halen tutuklu bulunan Mustafa Eyüp Çelik ve Büşranur Çakır'ın sonuçları da ortaya çıktı. Çelik'in idrar ve saç örneklerinde metamfetamin ve kokain tespit edildi. Büşranur Çakır'ın testi pozitif çıktı. Çakır'ın saç örneğinde MDMA ve kokain bulunduğu öğrenildi.