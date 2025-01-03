Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü gözaltına alındı! Çektiği videoya tepkiler çığ gibi

03 Ocak 2025 09:28 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 09:38

Ferdi Tayfur hayranlığıyla tanınan Talha Siraç Ünlü isimli şahıs Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ünlü, gözaltına alınmadan önce videonun montaj olduğunu söyledi.

Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldıktan sonra her gün hastane önüne giderek dualar​ ettiğini söyleyen ve böylelikle tanınan Talha Siraç Ünlü, usta sanatçının vefatıyla yine gündeme geldi.

VİDEONUN MONTAJ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ölmeden önce sanatçıya dua ettiğini söylen Ünlü, ölüm haberini alınca Kur'an-ı Kerim'e saygısızca hareketlerde bulundu. Sosyal medyada büyük tepkiye neden olan videonun ardından Ünlü'nün gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Ünlü, tepkilerden sonra videonun montaj olduğunu söyledi.