Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü gözaltına alındı! Çektiği videoya tepkiler çığ gibi

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü gözaltına alındı! Çektiği videoya tepkiler çığ gibi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
03 Ocak 2025 09:28 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 09:38
Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü gözaltına alındı! Çektiği videoya tepkiler çığ gibi

Ferdi Tayfur hayranlığıyla tanınan Talha Siraç Ünlü isimli şahıs Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ünlü, gözaltına alınmadan önce videonun montaj olduğunu söyledi.

Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldıktan sonra her gün hastane önüne giderek dualar​ ettiğini söyleyen ve böylelikle tanınan Talha Siraç Ünlü, usta sanatçının vefatıyla yine gündeme geldi.

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü gözaltına alındı! Çektiği videoya tepkiler çığ gibi - 1. Resim

VİDEONUN MONTAJ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ölmeden önce sanatçıya dua ettiğini söylen Ünlü, ölüm haberini alınca Kur'an-ı Kerim'e saygısızca hareketlerde bulundu. Sosyal medyada büyük tepkiye neden olan videonun ardından Ünlü'nün gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Ünlü, tepkilerden sonra videonun montaj olduğunu söyledi.Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü gözaltına alındı! Çektiği videoya tepkiler çığ gibi - 2. Resim

İlgili Haberler

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü gözaltına alındı! Çektiği videoya tepkiler çığ gibi - 2. Resim

 

Kaynak: Tgrthaber.com
dualarvefatferdi tayfur

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...