Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü gözaltına alındı! Çektiği videoya tepkiler çığ gibi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
03 Ocak 2025 09:28 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 09:38
Ferdi Tayfur hayranlığıyla tanınan Talha Siraç Ünlü isimli şahıs Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ünlü, gözaltına alınmadan önce videonun montaj olduğunu söyledi.
Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldıktan sonra her gün hastane önüne giderek dualar ettiğini söyleyen ve böylelikle tanınan Talha Siraç Ünlü, usta sanatçının vefatıyla yine gündeme geldi.
VİDEONUN MONTAJ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Ölmeden önce sanatçıya dua ettiğini söylen Ünlü, ölüm haberini alınca Kur'an-ı Kerim'e saygısızca hareketlerde bulundu. Sosyal medyada büyük tepkiye neden olan videonun ardından Ünlü'nün gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Ünlü, tepkilerden sonra videonun montaj olduğunu söyledi.
Kaynak: Tgrthaber.com