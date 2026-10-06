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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 22:49

Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 46 sayfalık bilirkişi raporu açıklandı: Zeyrek kusursuz bulundu

Evindeki havuzun makine odasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. 5 akademisyenin hazırladığı 46 sayfalık raporda Ferdi Zeyrek kusursuz bulunurken, 4 kişi asli, 9 kişi tali kusurlu değerlendirildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 22:49

Manisa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin ara kararı üzerine hazırlanan raporda, olayın çeşitli kişi, şirket ve kurumların ihmal ve kusurlarının zincirleme şekilde birleşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirildi.

KAÇAK AKIM RÖLESİ ARIZALI ÇIKTI

Bilirkişi raporunda, havuz ve makine odasının orijinal projede bulunmadığı, elektrik tesisatı ve topraklama projesinin hazırlanmadığı tespit edildi. Makine odasındaki kaçak akım rölesinin çalışmadığı, elektrik kaçağının ise havuz pompa motorundan kaynaklandığı belirlendi.

Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 46 sayfalık bilirkişi raporu açıklandı: Zeyrek kusursuz bulundu

Motorun bakım ve tamiratlarında su geçirmezlik izolasyonunun bozulduğu, motorun sabitlenmemiş plastik sehpa üzerine yerleştirildiği kaydedildi. Elektrik kaçağı nedeniyle makine odasına girişteki metal merdiven ile toprak arasında 67 volt gerilim ölçüldüğü belirtildi. Raporda, gerekli topraklama yapılmış olsaydı bu gerilimin yaklaşık 6 volt seviyesinde kalacağı ve Zeyrek’in hayati tehlike yaşamayacağı değerlendirildi.

Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 46 sayfalık bilirkişi raporu açıklandı: Zeyrek kusursuz bulundu

4 KİŞİ ASLİ, 9 KİŞİ TALİ KUSURLU

Bilirkişi heyeti; Naim Baltaoğlu, Hakan Akgüneş, Metin Gündercan ve Halim İşli’yi asli kusurlu buldu. Asım Özdamar, Eyüp Keklik, Rezan Akay, Hilmi Şener, Mustafa Çetin, Murat Sönmez, Ömer Taşçı, Yalçın Öztaş ve Ahmet Severcan ise tali kusurlu değerlendirildi.

Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 46 sayfalık bilirkişi raporu açıklandı: Zeyrek kusursuz bulundu

Murat Ergüzel, Hakan Akgöl ve Hüseyin Erarslan’ın ise olayın meydana gelmesinde kusurlarının bulunmadığı kanaatine varıldı.

FERDİ ZEYREK KUSURSUZ BULUNDU

Raporda ’in olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı açıkça belirtildi. Bilirkişi heyeti, Zeyrek’in kendi evindeki havuzun makine odasında tehlikeli seviyede elektrik kaçağı olduğunu öngörmesinin mümkün olmadığını değerlendirdi.

Raporda ayrıca havuz, makine odası ve tesisatın projelendirme, imalat ve denetim süreçlerine ilişkin resmi belgelerde Ferdi Zeyrek’in herhangi bir imza veya onayının bulunmadığı vurgulandı.
Dava, 9 Ekim Cuma günü Manisa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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ETİKETLER
#ferdi zeyrek
#Manisa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi
#Naim Baltaoğlu
#Hakan Akgüneş
#Metin Gündercan
#Gündem
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