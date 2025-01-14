Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı feribot seferleri iptal edildi

14 Ocak 2025 17:32 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 17:33

Fırtına özellik ülkenin batısını etkisi altına almış durumda... Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. Çanakkale'de yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ​ AŞ tarafından yapılan açıklamada; Çanakkale Boğazı ve adalar hatlarında hizmet veren Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00'te yapılması planlanan seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Kabatepe​'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00; Gökçeada'dan ise saat 11.00 ve 17.00'deki seferlerin gerçekleştirileceği duyuruldu.

"YOLCULARIMIZIN DİKKATİNE!"

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yolcularımızın dikkatine! 15.01.2025 Çarşamba (yarın) olumsuz hava koşullarından dolayı, Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda sadece