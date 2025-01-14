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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı feribot seferleri iptal edildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ocak 2025 17:32 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 17:33
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı feribot seferleri iptal edildi

Fırtına özellik ülkenin batısını etkisi altına almış durumda... Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. Çanakkale'de yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ​ AŞ tarafından yapılan açıklamada; Çanakkale Boğazı ve adalar hatlarında hizmet veren Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00'te yapılması planlanan seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Kabatepe​'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00; Gökçeada'dan ise saat 11.00 ve 17.00'deki seferlerin gerçekleştirileceği duyuruldu.

"YOLCULARIMIZIN DİKKATİNE!"

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yolcularımızın dikkatine! 15.01.2025 Çarşamba (yarın) olumsuz hava koşullarından dolayı, Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda sadece

  • Gökçeada'dan saat 11:00 ve 17:00,
  • Kabatepe'den ise saat 09:00, 15:00 ve 19:00 seferleri yapılacaktır.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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