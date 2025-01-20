Feride Hiranur Demir'in şüpheli ölümü! Evinde cansız bedeni bulundu

20 Ocak 2025 15:59 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:07

Antalya’da ailesinin bir türlü ulaşamadığı 19 yaşındaki Feride Hiranur Demir, yalnız yaşadığı dairede ölü bulundu. Genç kızın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Antalya'da ailesinin dünden bu yana ulaşamadığı 19 yaşındaki Feride Hiranur Demir'i kontrol etmek isteyen kuzeni, sabah saatlerinde eve geldi. Kapıyı defalarca çalmasına rağmen sonuç alamayan kuzeni, çilingir yardımıyla eve girdi.

KANEPEDE HAREKETSİZ HALDE BULDULAR

Hiranur'u salonda kanepenin üzerinde hareketsiz yatarken bulan kuzeni hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Ölümün şüpheli bulunması üzerine belediye tabibinin talebiyle olay yeri inceleme ekipleri de adrese yönlendirildi. Genç kızın cansız bedeni, savcı ve inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya​ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uyku hapı ve antidepresan kullandığı öğrenilen Hiranur'un ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.