Ferrari marka aracı başına bela oldu! Komşuları bu uyarıyı astı: Her gün aynı çileyi çekiyor

24 Eylül 2024 15:26 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:05

İstanbul'da bir sitenin otoparkında kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Komşularını Ferrari'sinin sesinden rahatsız olan komşular çareyi uyarı asmakta buldu. Lüks aracın sahibi ise çözümü böyle buldu.

Böyle baba olmaz olsun! Testi kısa sürede çözdüğüne inanmadı, tekme tokat dövdü: O anlar kamerada

Böyle baba olmaz olsun! Testi kısa sürede çözdüğüne inanmadı, tekme tokat dövdü: O anlar kamerada

İstanbul​'da lüks bir sitenin otoparkında kaydedilen video sosyal medyada gündem oldu. Gencin Ferrasi'nin sesinden rahatsız olan komşular otoparka bir uyarı yazısı astı.

"FERRARİNİZ ÇOK SES YAPIYOR"

Uyarı yazısında 'Kırmızı Ferrari​, çok ses yapıyor. Uyuyamıyoruz. Komşuların..." ifadeleri yer aldı.

Uyarı yazısını göre sürücü ise ilginç bir çözüm buldu. Ferrari'nin sahibi iddiaya göre, her sabah aracını otoparktan çıkarmak için itiyor.

GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞDI

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde ise, sürücünün Ferrari'sini iterek çıkardığı görüldü. Sosyal medya kullanıcılar ise görüntülere 'Ne güzel dertler var' yorumlarında bulundu.