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Fethiye'de kahreden olay! Eve giren ekipler, yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ocak 2025 09:48 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:49
Fethiye&#039;de kahreden olay! Eve giren ekipler, yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı bir çifti zehirledi. İhbar üzerine eve giren ekipler, yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.

Muğla'nın Fethiye​ ilçesinde 2 katlı evin birinci katında yaşan Cemile (63) ile eşi Mehmet Başar'dan (72) haber alamayan yakınları, büyük bir endişeyle durumu ekiplere bildirdi.

Çiftin yakınlarının ailesinin ihbarı üzerine üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Fethiye'de kahreden olay! Eve giren ekipler, yaşlı çiftin cansız bedenini buldu - 1. Resim

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

Yapılan ilk incelemede çiftin; karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. İncelemelerin ardından çiftin cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fethiye'de kahreden olay! Eve giren ekipler, yaşlı çiftin cansız bedenini buldu - 2. Resim

YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Çiftin çocukları ile yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşarken, polis ile çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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