Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin enkazı kaldırıldı

23 Aralık 2024 05:09 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 05:18

Muğla'da hastaneye çarparak düşen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkazı, kaza kırım ekibinin çalışmasının ardından kaldırıldı.

Muğla'da dün sabah saatlerinde Antalya'ya gitmek için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter pistinden havalanmasının hemen ardından yoğun sis nedeniyle önce hastanenin 7'nci katına çarpan ve ardından hastane bahçesindeki boş araziye düşen Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopterde Sivil Havacılık Müdürlüğüne bağlı kaza kırım ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı.

Olay yerine son olarak gelen Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) ekipleri de olay yeri incelemesini tamamladıktan sonra kaza kırıma uğrayan helikopter olay yerinden vinç yardımı ile kaldırıldı.

Kırıma uğrayan helikopter detaylı inceleme için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Gece saatlerinde, kaza kırıma uğrayan helikopterin enkazı vinç yardımı ile bulunduğu alandan alınarak bir tırın kasasına taşındı. Kazada Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan yaşamını yitirmişti.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, Adli Tıp Kurumuna gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilemiş, cenazeler işlemlerinin ardından Antalya ve Mersin'e gönderilmişti.