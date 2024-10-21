Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Fetullah Gülen nereye gömülecek? İstihbarat raporlarında ortaya çıktı! FETÖ mezar yeri için...

Fetullah Gülen nereye gömülecek? İstihbarat raporlarında ortaya çıktı! FETÖ mezar yeri için...

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ekim 2024 09:51 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 10:28

Son dakika haberi: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen kaldırıldığı hastanede öldü. Terörist başının ölüm haberini kendisine yakın isimler bizzat duyururken, Gülen'in nereye gömüleceği ise merak konusu oldu. Gülen'in mezar yeri ise istihbarat raporlarında ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen​'in, kaldırıldığı hastanede öldüğü öğrenildi. Pensilvanya’da yaşayan terör örgütü liderinin ölüm haberi, FETÖ'nün medya kanallarınca duyuruldu. Gülen'in ölümünü örgüt üyelerinin yanı sıra yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından haberi doğruladı.

FETULLAH GÜLEN NEREYE GÖMÜLECEK?

Hain Fetullah Gülen'in ölü haberinin ardından teröristin nereye gömüleceği ise merak konusu oldu. Geçmiş dönemdeki İstihbarat raporlarında; elebaşı Fetullah Gülen’den artık iyice umudu kesen örgüt yöneticilerinin mezar yerini de hazırladığı bilgisine yer verilmişti.

Fethullah Gülen öldü! FETÖ nereye gömülecek? - 1. Resim

ARAZİ SATIN ALDILAR

Örgüt sorumluları 2015 yılında Pensilvanya​'da bir arazi satın aldı, bu FETÖ'nün çiftliğine 5 kilometre uzaklıkta. Örgüt araziyi mezarlığa dönüştürdü. Adına gurbet mezarlığı denildi.

Fethullah Gülen öldü! FETÖ nereye gömülecek? - 2. Resim

ÖLEN ÖRGÜT ÜYELERİ DE BURAYA GÖMÜLMÜŞ

ABD’de ölen örgüt üyeleri buraya gömülüyor. Elebaşı Fetullah Gülen için de bu arazide bir mezar yeri hazırlandı. Rapora terörist başı gülen için hazırlanan mezar yeri iki selvi ağacının arasında yer alıyor.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
fetullah gülenölümpensilvanyafetö

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cemal21 Ekim 2024 09:55

Hakkını helal etsin

Sonraki Haber Yükleniyor...