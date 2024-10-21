Fetullah Gülen nereye gömülecek? İstihbarat raporlarında ortaya çıktı! FETÖ mezar yeri için...

21 Ekim 2024 09:51 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 10:28

Son dakika haberi: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen kaldırıldığı hastanede öldü. Terörist başının ölüm haberini kendisine yakın isimler bizzat duyururken, Gülen'in nereye gömüleceği ise merak konusu oldu. Gülen'in mezar yeri ise istihbarat raporlarında ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen​'in, kaldırıldığı hastanede öldüğü öğrenildi. Pensilvanya’da yaşayan terör örgütü liderinin ölüm haberi, FETÖ'nün medya kanallarınca duyuruldu. Gülen'in ölümünü örgüt üyelerinin yanı sıra yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından haberi doğruladı. FETULLAH GÜLEN NEREYE GÖMÜLECEK? Hain Fetullah Gülen'in ölü haberinin ardından teröristin nereye gömüleceği ise merak konusu oldu. Geçmiş dönemdeki İstihbarat raporlarında; elebaşı Fetullah Gülen’den artık iyice umudu kesen örgüt yöneticilerinin mezar yerini de hazırladığı bilgisine yer verilmişti. ARAZİ SATIN ALDILAR Örgüt sorumluları 2015 yılında Pensilvanya​'da bir arazi satın aldı, bu FETÖ'nün çiftliğine 5 kilometre uzaklıkta. Örgüt araziyi mezarlığa dönüştürdü. Adına gurbet mezarlığı denildi. ÖLEN ÖRGÜT ÜYELERİ DE BURAYA GÖMÜLMÜŞ ABD’de ölen örgüt üyeleri buraya gömülüyor. Elebaşı Fetullah Gülen için de bu arazide bir mezar yeri hazırlandı. Rapora terörist başı gülen için hazırlanan mezar yeri iki selvi ağacının arasında yer alıyor. İlgili Haberler Son dakika... FETÖ lideri Fetullah Gülen öldü! Örgütün sitesi duyurdu Son Dakika: Fetullah Gülen ne zaman öldü? Kemal Gülen'in 3 gün önceki paylaşımı akıllarda soru işareti bıraktı