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Fethullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen için tahliye kararı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 13:18 - Güncelleme : 13 May 2024 13:19
Fethullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen için tahliye kararı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen'in yargılandığı davadan karar çıktı. 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılan Selman Gülen'in tutuklulukta geçirdiği süre de baz alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen’in de aralarında bulunduğu 4 sanık, örgütün gizlilik talimatları ile hareket ettikleri ve kendilerini çevrelerindeki yaşayanlara farklı isimlerle tanıttıkları iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya; tutuklu sanık Selman Gülen Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatını talep etti.

6'ŞAR YIL 3'ER AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme; sanıklar Selman Gülen, Nur Gülen, Bekir Öztürk ve Mine Öztürk’ü ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırdı.

Fethullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen için tahliye kararı - 1. Resim

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Sanık Selman Gülen'in tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alan heyet, imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Diğer sanıkların ise haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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