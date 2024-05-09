'Garson'un şifresi kırıldı! FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

09 May 2024 10:43 - Güncelleme : 09 May 2024 10:44

"Ayazlar" çetesi çökertildi! Elebaşı Umut Ayaz dahil çok sayıda kişi yakalandı

"Ayazlar" çetesi çökertildi! Elebaşı Umut Ayaz dahil çok sayıda kişi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 6 yılda kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem imama ait SD karttan çıkan yeni bilgiler doğrultusunda harekete geçen emniyet, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki yapılanmasını deşifre etmek için düğmeye bastı.

MAHREM SORUMLULARIYLA İRTİBATLI!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu dijitallerde örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, emniyet mahrem sorumlularıyla irtibat ve haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan tespit edilen 1 başkomiser, 1 komiser ve 6 polis memuru hakkında gözaltı kararı verdi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

İzmir ve Ankara'da düzenlenen operasyonla 7 şüpheli yakalandı. Firari şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Öte yandan zanlıların dijital verilerde örgütle bağlantısının tespit edilmesi üzerine idari soruşturma kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.