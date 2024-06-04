"FETÖ ele başı Fethullah Gülen Türkiye'ye getirildi" iddiasına ilişkin açıklama geldi

04 Haziran 2024 17:07 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 17:19

Son günlerde kaçırıldığı ve öldüğü yönündeki iddialarla gündeme gelen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ele başı Fethullah Gülen ile ilgili son olarak Türkiye'ye iade edildiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

İADE İDDİALARINA YALANLAMA GELDİ

Söz konusu iddialara ilişkin açıklama geldi. Güvenlik kaynakları, FETÖ ele başının iadesine yönelik iddiaları yalanladı. Edinilen bilgilere göre, sosyal medya ve internet sitelerinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberlerin doğru olmadığı öğrenildi.

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