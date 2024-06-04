Kayseri'de eğitim uçağının düştüğü anlar kamerada!

04 Haziran 2024 13:34 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 13:53

Düşen uçakla ilgili görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Bize çarpmamak için...

Düşen uçakla ilgili görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Bize çarpmamak için...

Kayseri'de sabah saatlerinde gerçekleşen kaza yüreğimizi yaktı. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı düştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle düşen uçakta bulunan iki pilotumuz şehit oldu.

EKİPLERİN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Bildirilmesi üzerine enkaza ulaşan ekipler, uçakta çıkan yangını söndürürken şehit iki pilotun cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uçağın enkazında ise ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan eğitim uçağın tarım arazisine düşme anı çevredeki güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı. Görüntüde uçağın düştükten sonra alevler içinde kaldığı görülüyor.