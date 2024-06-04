Kayseri'de eğitim uçağının düştüğü anlar kamerada!
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
04 Haziran 2024 13:34 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 13:53
Son dakika haberi... Kayseri'de eğitim için kalktıktan sonra düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağının düşüş anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kayseri'de sabah saatlerinde gerçekleşen kaza yüreğimizi yaktı. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı düştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle düşen uçakta bulunan iki pilotumuz şehit oldu.
EKİPLERİN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR
Bildirilmesi üzerine enkaza ulaşan ekipler, uçakta çıkan yangını söndürürken şehit iki pilotun cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uçağın enkazında ise ekiplerin incelemeleri devam ediyor.
DÜŞME ANI KAMERADA
Öte yandan eğitim uçağın tarım arazisine düşme anı çevredeki güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı. Görüntüde uçağın düştükten sonra alevler içinde kaldığı görülüyor.
Kaynak: tgrthaber.com